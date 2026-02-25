Η στρατηγική επιτυχία της Αθήνας να μετατρέψει τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη σε κομβικά σημεία για την παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Τούρκοι αναλυτές παραδέχονται πλέον ανοιχτά την υπεροχή των ελληνικών διπλωματικών κινήσεων έναντι των επιλογών της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο Γιλμάζ Οζντίλ, διευθυντής της εφημερίδας Sozcu, τοποθετήθηκε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή, τονίζοντας τη σημασία της Κρήτης.

«Δείτε εδώ είναι η Τουρκία, εδώ η Κρήτη κι εδώ η βάση της Σούδας. Αυτή τη στιγμή το αεροπλανοφόρο Gerald Ford βρίσκεται εκεί. Είναι το πιο σύγχρονο, το πιο ισχυρό πυρηνικό αεροπλανοφόρο του κόσμου και τώρα είναι στη Σούδα», σημείωσε ο Οζντίλ.

Όπως ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Σήμερα», ο Τούρκος δημοσιογράφος υπογράμμισε πως η Ελλάδα διαθέτει πλέον τη μοναδική υποδομή που μπορεί να φιλοξενήσει αεροπλανοφόρα στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας τη βάση ως την πιο κρίσιμη για το ΝΑΤΟ.

Το «μοιραίο» λάθος με τους S-400

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η απόφαση της Άγκυρας το 2019 να προμηθευτεί το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, μια κίνηση που ο Οζντίλ θεωρεί ότι άνοιξε τον δρόμο για την ελληνοαμερικανική στρατιωτική προσέγγιση.

«Το 2019, η Τουρκία πήγε και υπέγραψε μια συμφωνία αγοράς των S-400 από τη Ρωσία, ένα λάθος που δεν θα είχαν κάνει οι παππούδες σε ένα καφενείο. Εμείς μόλις συμφωνήσαμε για τους S-400 με τη Ρωσία, ένα μήνα μετά οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα που περιλάμβανε και τον εκσυγχρονισμό της Σούδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν δίστασε να αποδώσει την αναβάθμιση της ελληνικής αμυντικής θωράκισης στην εξωτερική πολιτική της χώρας του, σημειώνοντας ότι:

«Αν σήμερα η Σούδα είναι η πιο σύγχρονη βάση των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο αυτό το οφείλει στα λάθη της τουρκικής κυβέρνησης. Η Τουρκία κυβερνάται με άσχημο τρόπο, η Ελλάδα κυβερνάται πολύ καλά και το τίμημα το πληρώνει ο τουρκικός λαός».

Η Κρήτη ως κλειδί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Οι αναλύσεις στη γειτονική χώρα εστιάζουν πλέον και στον μελλοντικό ρόλο των ελληνικών βάσεων σε περίπτωση σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Ο διευθυντής της Sozcu εκτίμησε πως η Κρήτη θα αποτελέσει ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για ενδεχόμενη επιχείρηση κατά του Ιράν.

Αναφερόμενος συνολικά στη στάση της Αθήνας, επεσήμανε πως οι Έλληνες αξιοποίησαν έξυπνα τα γεωγραφικά τους πλεονεκτήματα, ενώ αντίθετα, κατά την άποψή του, η Τουρκία οδηγήθηκε στην απομόνωση.

«Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη έγιναν οι πιο σημαντικές βάσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία έγινε ο σκουπιδότοπος της περιοχής. Αυτό το κάναμε με τα δικά μας χέρια», κατέληξε ο Οζντίλ.