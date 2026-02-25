Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου στο Ρίο νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες βρέφος από τη Ζάκυνθο, το οποίο διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.

Αμέσως οργανώθηκε αεροδιακομιδή, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ωστόσο παραμένει κρίσιμη για τις επόμενες ώρες, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του, σύμφωνα με το Mega.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του βρέφους έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διάσωση του παιδιού:

«Τώρα που το παιδί μας βρίσκεται στην ασφάλεια της ΜΕΘ στο Ρίο και δίνει τη δική του μάχη, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε εκείνους που τίμησαν το λειτούργημά τους και έγιναν η ασπίδα του. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας: