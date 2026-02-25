Η υπόθεση του βρέφους από τη Ζάκυνθο που διακομίστηκε εσπευσμένα με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου έχει προκαλέσει ερωτήματα για τους χειρισμούς στο νοσοκομείο, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, να παίρνει σαφή θέση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά συγκεκριμένων ιατρών και στηρίζοντας τα πειθαρχικά μέτρα που ελήφθησαν.

Παράλληλα, μεταφέρει το συγκινητικό μήνυμα του διευθυντή της ΜΕΘ Ρίου, κ. Ηλιάδη, που αναφέρει για την πορεία της υγείας του παιδιού, μεταξύ άλλων πως «σιγά – σιγά η ζωή νικάει το θάνατο».

Ακολουθεί αυτούσια η ανάρτησή του:

ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΜΙΣΘΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥ ΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

Απαράδεκτη συμπεριφορά των συναδέλφων ιατρών του νοσοκομείου της Ζακύνθου.

Ναι μπορεί να είναι δύο δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο ζωές μικρών παιδιών.

Σωστά ελήφθησαν πειθαρχικά μέτρα. Μπράβο σε όσους συνετέλεσαν για την έγκαιρη διακομιδή του βρέφους.

Στον αντίποδα θέλω να σας κοινοποιήσω ένα συγκινητικό μήνυμα του διευθυντή της ΜΕΘ του ΡΙΟΥ κο Ηλιάδη προς εμένα όταν το ρώτησα πως πάει το βρέφος που διεκομίσθη από Ζάκυνθο.

Χίλια μπράβο.

ΔΕΣΤΕ το μήνυμα

….. Καλησπέρα. Καλύτερη ημέρα σήμερα. Σιγά σιγά-σιγά η ζωή νικάει το θάνατο.

Μαγνητική εγκεφάλου καθαρή. Και προχωράμε. Θα παραμείνουμε ακόμα στη μονάδα όμως……. Συγκλονιστικό

Το περιστατικό πήρε πλέον τον δρόμο του πειθαρχικού ελέγχου, καθώς ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Από την άλλη ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο Ζακύνθου σχετικά με το περιστατικό στην οποία αναφέρει:

«Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.»