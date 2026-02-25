Σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν ένα τουρκικό αεροσκάφος, τύπου ATR-72, και ένα drone, στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο, σήμερα, Τετάρτη.

Το τουρκικό ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησε σε μία παράβαση και σε έξι παραβιάσεις. Ως προς το drone, έκανε τρεις παραβάσεις και μία παραβίαση. Συνολικά, κατεγράφησαν τέσσερις παραβάσεις και επτά παραβιάσεις από τα δύο τουρκικά αεροσκάφη.

Τα δύο αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.