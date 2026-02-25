Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Νέα Δημοκρατία πραγματοποιεί σήμερα στην Αλεξανδρούπολη το 2ο Προσυνέδριό της. Η επιλογή της ακριτικής πόλης δεν είναι τυχαία, καθώς αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στον Έβρο ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες, παρεμβαίνοντας σε μια κρίσιμη συζήτηση που εστιάζει αποκλειστικά στα θέματα ασφάλειας.

Η στρατηγική θωράκιση και οι εθνικές προτεραιότητες

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, η διαχείριση των συνόρων και η περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναπτύξει το κυβερνητικό πλάνο για τη θωράκιση της χώρας, υπογραμμίζοντας τις διεθνείς συμμαχίες που καθιστούν την Ελλάδα αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή.

Το προσυνέδριο αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στον διάλογο με την τοπική κοινωνία και τους φορείς, ενόψει του μεγάλου Συνεδρίου της παράταξης, με στόχο την εξειδίκευση των πολιτικών που αφορούν την εθνική ασφάλεια και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Παρακολουθήστε ζωντανά τις εργασίες

Οι εργασίες του προσυνεδρίου μεταδίδονται σε απευθείας σύνδεση, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και τις αναλύσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το μέλλον της ακριτικής Ελλάδας.