«Το καθεστώς Μητσοτάκη βασίστηκε σε ένα οργανωμένο σχέδιο της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, ένα σχέδιο που τροφοδότησε τη διαφθορά και τη διαπλοκή και διαβρώνει τη χώρα μας εδώ και επτά χρόνια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την παρέμβασή του σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης επί του νομοσχεδίου για την πάταξη της διαφθοράς.

Ο Σ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιδοθεί σε μία «ασύδοτη και συστηματική παραβίαση των κανόνων της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου, των συνταγματικών κανόνων», κάνοντας λόγο για «ευθεία προσβολή και υποβάθμιση της Δημοκρατίας», ενώ εξαπέλυσε επίθεση ειδικά στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος, όπως είπε, «έχει υπερβεί κάθε όριο, κάνει το άσπρο μαύρο, αλλάζει ρυθμίσεις κάθε εξάμηνο, πολλές φωτογραφικές και χατιρικές και προσβάλλει την κοινωνία, τους πολίτες και τον θεσμό της Δικαιοσύνης».

Ως χαρακτηριστικά δείγματα της «αποσάθρωσης του κράτους δικαίου» έφερε την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των Τεμπών και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες, σημείωσε, αποτελούν «κηλίδα στη λειτουργία και του Κοινοβουλίου», ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν την «αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να καλύψει τις δικές της ευθύνες».

Ειδικότερα, είπε ότι οι υποκλοπές ήταν «μία πολιτική επιλογή» που «σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από πολιτικά στελέχη και μέσα από το Μαξίμου», τονίζοντας ότι «για το κουκούλωμα του σκανδάλου υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση αλλά και η ηγεσία της δικαιοσύνης». Όσον αφορά τα Τέμπη, ενόψει και της έναρξης της δίκης, επικεντρώθηκε στο αίτημα των γονέων των θυμάτων για χημικές και απεικονιστικές εξετάσεις των σορών που πρόκειται να εκταφούν και ζήτησε από την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα επιτρέψει να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό.

«Να φύγετε το συντομότερο για να ανασάνει και η δικαιοσύνη και η κοινωνία και η πατρίδα μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε «όνειδος» την πρόταση της πλειοψηφίας για το πόρισμα της εξεταστικής, καθώς καταλήγει στο ότι φταίνε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζοντας, επέρριψε την ευθύνη στην κυβέρνηση για την «απαξίωση της δικαιοσύνης» από τους πολίτες, «τόσο στο στάδιο της νομοθέτησης, όσο και στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης», κατηγορώντας την ότι έχει «αναγάγει σε κανόνα την κακή νομοθέτηση», λόγω της εισαγωγής άσχετων και φωτογραφικών διατάξεων στα νομοσχέδια προκειμένου να εξυπηρετήσουν «ρουσφέτια». «Ευτελίζουν οι υπουργοί το Κοινοβούλιο και πλήττουν ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, επίσης, στο θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος, σχολίασε ότι δεν μπορεί αυτοί που «παραβιάζουν απροκάλυπτα το Σύνταγμα» να παρουσιάζονται «ως ήρεμη και ώριμη εκσυγχρονιστική δύναμη» και τόνισε πως «μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση» μπορεί να υλοποιήσει τις αναγκαίες αλλαγές στο Σύνταγμα.

Σχετικά, δε, με το παρόν νομοσχέδιο, σχολίασε ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί να μας πείσει ότι θα ενισχυθεί η διαφάνεια και θα παταχθεί η διαφθορά», αφήνοντας αιχμές ότι αυτή ευθύνεται για τους υψηλούς δείκτες διαφθοράς, καθώς «όποια πέτρα και αν σηκώσεις σε αυτή τη χώρα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεις».

«Αν πραγματικά σας ενδιέφερε να πατάξετε τη διαφθορά, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να παραιτηθείτε», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλλαγή πολιτικής. Όπως είπε, το επιχείρημα της ταχύτητας και της ψηφιοποίησης στο οποίο συμφωνούν όλοι, εδώ μετατρέπεται σε «υποβάθμιση της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας» γιατί οδηγεί σε συγκέντρωση ελέγχου στην εκτελεστική εξουσία, περιορισμό ενδίκων μέσων και αυτοματοποιημένη εκτέλεση χωρίς επαρκείς δικλείδες.