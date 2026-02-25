Η αυριανή ατζέντα του κυβερνητικού επιτελείου φέρνει στο προσκήνιο τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής αλλά και κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας. Στις 11:00 το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τους υπουργούς στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις εισηγήσεις να ξεκινούν από τον χώρο του πολιτισμού και την τεχνολογία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της Τέχνης

Η Λίνα Μενδώνη αναμένεται να αναλύσει πώς η Artificial Intelligence επηρεάζει την καλλιτεχνική δημιουργία. Η συζήτηση θα εστιάσει στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών εργαλείων στον πολιτιστικό τομέα, μέσω της συνεργασίας με το PHAROS AI Factory. Παράλληλα, η Υπουργός Πολιτισμού θα παρουσιάσει τη δημιουργία του νέου φορέα «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.», ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία της αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων της χώρας.

Ενεργειακές συμφωνίες

Στον τομέα της ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Νίκος Τσάφος θα ενημερώσουν για τις εξελίξεις στις έρευνες υδρογονανθράκων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συμβάσεις που αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΔΕΥΕΠ και τη σύμπραξη των εταιρειών Chevron και HelleniQ Energy, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό για τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους.

Παράνομος στοιχηματισμός και αλλαγές στις συντάξεις

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εισάγει προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο με διπλή κατεύθυνση. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς θα παρουσιάσουν τα μέτρα για την πάταξη των παράνομων τυχερών παιγνίων, ενώ την ίδια στιγμή το νομοθέτημα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και νέες διατάξεις για το μισθολόγιο και τη φορολογία.

