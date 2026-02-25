Μία μέρα μετά την ανακοίνωση πως παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό, ο Ασράφ Χακίμι είναι κανονικά στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς με τη Μονακό στα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Μπορεί το κλαμπ να μην έχει κάνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τις εξελίξεις με τον διεθνή Μαροκινό δεξιό μπακ, τον στηρίζει όμως και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι και το τέλος της δίκης.

Μέχρι τότε, ο Χακίμι θα υπολογίζεται κανονικά και αυτό έγινε ήδη σαφές, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς με τη Μονακό, στο Champions League.

Η Παρί θα υποδεχθεί το βράδυ της Τετάρτης (25/2, 22:00) τους Μονεγάσκους με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στους «16» μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και ο Χακίμι είναι στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε.