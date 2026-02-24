Με ανάρτησή του στα social media ο Ασράφ Χακίμι σχολίασε το γεγονός ότι παραπέμφθηκε σε δίκη για βιασμό και δηλώνει σίγουρος ότι η αλήθεια θα λάμψει και ο ίδιος θα δικαιωθεί.

Ο διεθνής Μαροκινός δεξιός μπακ-χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε μια 24χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι τη βίασε στο σπίτι του στη γαλλική πρωτεύουσα το 2023. Ο Χακίμι αρνείται τα πάντα και κάνει λόγο για «σκευωρία» και «απόπειρα εκβιασμού», εισαγγελέας και ανακριτής όμως αποφάσισαν πως πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη.

Απόφαση που δεν αρέσει, φυσικά, στον 27χρονο άσο, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε τα εξής: «Στις μέρες μας, μια κατηγορία βιασμού αρκεί για να οδηγηθεί κάποιος σε δίκη, παρότι την αμφισβητώ και όλα αποδεικνύουν ότι είναι ψευδής. Είναι άδικο τόσο για τους αθώους όσο και για τα ειλικρινή θύματα. Περιμένω τη δίκη με ηρεμία, η οποία θα επιτρέψει να βγει δημόσια η αλήθεια».

Αυτό που υποστηρίζει η πλευρά του Χακίμι είναι πως υπήρξε μόνο ένα φιλί και τίποτα παραπάνω, ενώ η γυναίκα που έκανε την καταγγελία φέρεται να έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και τεστ DNA, όπως και να παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο.