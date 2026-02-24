Στο εδώλιο για κακούργημα αναμένεται να καθίσει ο Ασράφ Χακίμι, σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών Μέσων, για την υπόθεση βιασμού που φέρεται να σημειώθηκε το 2023. Η παραπομπή του Μαροκινού διεθνούς προέκυψε ύστερα από απόφαση ανακριτή, ο οποίος υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελίας της Ναντέρ.

Η υπόθεση ανάγεται στον Μάρτιο του 2023, όταν νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν στο σπίτι του. Από τότε, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν πλήρως αντικρουόμενες εκδοχές. Ο 27χρονος Χακίμι απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» και «απόπειρα εκβιασμού», επιμένοντας ότι δεν υπήρξε καμία επιλήψιμη συμπεριφορά εκ μέρους του.

Η υπεράσπιση του παίκτη υποστηρίζει ότι η κατηγορία στηρίζεται αποκλειστικά στην καταγγελία της γυναίκας, η οποία – όπως αναφέρεται – αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση και σε τεστ DNA, ενώ δεν επέτρεψε και την πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο. Παράλληλα, οι δικηγόροι του Χακίμι ισχυρίζονται πως υπάρχουν μηνύματα στα οποία η ίδια φέρεται να σχεδίαζε να «ληστέψει» τον ποδοσφαιριστή.

Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της καταγγέλλουσας ξεκαθαρίζει πως η εντολέας της δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία προσπάθεια σπίλωσης της φήμης της. Επισημαίνει, μάλιστα, τις σοβαρές δυσκολίες και την κοινωνική πίεση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν καταγγέλλουν δημόσια πρόσωπα για τέτοιου είδους αδικήματα.