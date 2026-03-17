Ανακοινώθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων των αιτήσεων συμμετοχής στα «προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους» – Δράση 16913, MIS 5227573.

Ο πίνακας είναι προσβάσιμος μέσω της διαδρομής: Αρχική > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες.

Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18/3/2026 έως και 20/3/2026 στον σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/enstaseis-katartisis.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες των εγκεκριμένων και των απορριπτέων, καθώς και ο σύνδεσμος για την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς.

Όσοι επιτύχουν, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ (μικτά).

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Ιστοσελίδα ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

Πλατφόρμα voucher: https://www.voucher.gov.gr/