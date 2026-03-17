Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να καταλάβει την Κούβα όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, τονίζοντας εμφατικά πως μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

Ο Αμερικανός που εκλέχθηκε πρόεδρος με την υπόσχεση ότι θα τερματίσει τους πολέμους και στην πραγματικότητα ανοίγει μέτωπα παντού, δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο: «Πιστεύω ότι θα έχω την τιμή να κατακτήσω την Κούβα».

Όταν ένας δημοσιογράφος ζήτησε διευκρινίσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Να καταλάβω την Κούβα. Εννοώ, είτε την απελευθερώσω, είτε την καταλάβω- νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν, αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια».

Σύμφωνα με τους New York Times, από την ανάληψη της εξουσίας από τον Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα, έχουν διαδοχικά αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ 13 πρόεδροι, οι οποίοι είχαν όλοι τη δική τους περίπλοκη και συχνά αμφιλεγόμενη σχέση με το νησί. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν είχε εξετάσει τόσο ανοιχτά το ενδεχόμενο να αναλάβει τον έλεγχο της χώρας, μέχρι τώρα. Και μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις του Τραμπ στη Βενεζουέλα και το Ιράν φέτος, τα σχόλιά του ενδέχεται να μην είναι απλώς αυθόρμητες σκέψεις.

«Έχω την Κούβα υπό έλεγχο», δήλωσε την Κυριακή εν πτήσει με το Air Force One, προσθέτοντας: «Σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί». Ωστόσο, ξεκαθάρισε και τη σειρά προτεραιότητας: «Θα ασχοληθούμε πρώτα με το Ιράν και μετά με την Κούβα».

Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αναλάβει δράση και στα δύο μέτωπα. Από τον Ιανουάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κάτι που ισοδυναμεί με πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα, απειλώντας άλλες χώρες σε περίπτωση που προμηθεύσουν πετρέλαιο στο νησί και προχωρώντας ακόμη και σε στρατιωτικές ενέργειες. Τον περασμένο μήνα, ένα σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής αναχαίτισε ένα δεξαμενόπλοιο γεμάτο αργό πετρέλαιο από την Κολομβία που κατευθυνόταν προς την Κούβα.

Ως αποτέλεσμα, η Κούβα δεν έχει λάβει καμία σημαντική αποστολή πετρελαίου ή καυσίμων από τις 9 Ιανουαρίου, γεγονός που έχει προκαλέσει μια κρίση που επιδεινώνεται ραγδαία στο νησί.

Η τιμή της βενζίνης που πωλείται στη μαύρη αγορά έχει εκτοξευθεί στα 35 δολάρια περίπου το γαλόνι, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπτεται σχεδόν καθημερινά, με αποκορύφωμα τη γενική διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Οι χειρουργικές επεμβάσεις αναβάλλονται, τα φάρμακα εξαντλούνται και η επισιτιστική ανασφάλεια αυξάνεται.

Αυτό έχει φέρει την ηγεσία της Κούβας σε δύσκολη θέση.