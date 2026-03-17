Πλήθη πολιτών συγκεντρώθηκαν σήμερα σε πόλεις του Ιράν, ανταποκρινόμενα σε ένα κάλεσμα που απηύθυναν οι αρχές για μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον των «συνωμοσιών» των εχθρών, έπειτα από δύο εβδομάδες πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν πρόβαλε εικόνες με πολλούς διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες κατά τη διάρκεια αυτών των συγκεντρώσεων, που οργανώθηκαν πριν από μία νύχτα που συνήθως σηματοδοτούταν από εορταστικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την περσική Πρωτοχρονιά, τη Νορούζ, η οποία πέφτει την προσεχή Παρασκευή.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν διακρίνονταν μεγάλες ομάδες ανδρών να προσεύχονται στην πλατεία Πουνάκ της Τεχεράνης, στον ίδιο τόπο όπου πραγματοποιούνταν οι ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο, τις οποίες κατέστειλαν βίαια οι ιρανικές αρχές.

Οι κυβερνώντες απηύθυναν ένα κάλεσμα, κυρίως μέσω των ιρανικών ΜΜΕ, με το οποίο ζητούσαν από τους πολίτες να ενωθούν σε θρησκευτικές ομάδες «σε όλες τις πλατείες των πόλεων από τις 17.00 τοπική ώρα» (16.30 ώρα Ελλάδας), «προκειμένου να ανατρέψουν όλες τις πιθανές συνωμοσίες των σιωνιστών εχθρών», μια αναφορά στο Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από το Ιράν.

Το κάλεσμα ακολούθησε την ανακοίνωση, από το Ισραήλ, της δολοφονίας του επικεφαλής ασφαλείας και προσώπου κλειδί της ιρανικής εξουσίας Αλί Λαριτζανί, την οποία η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει.

Πυροτεχνήματα

Αυτές οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ οι Ιρανοί θα έπρεπε κανονικά να γιορτάζουν απόψε το βράδυ το Σαχαρσανμπέ Σουρί, μια εκδήλωση «φωτιάς και φωτός», πριν από την Πρωτοχρονιά.

Οι δικαστικές αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό να μην κατέβει στους δρόμους, όπως συνηθίζεται στο πλαίσιο αυτής της γιορτής.

«Προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη και η δημόσια ασφάλεια, αποφύγετε να βάλετε φωτιές ή να ρίξετε πυροτεχνήματα», δήλωσαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολαμχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ, προειδοποίησε πως οποιοσδήποτε διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια με αφορμή τους εορτασμούς της Νορούζ θα βρεθεί «στο στόχαστρο αυστηρών δικαστικών διώξεων», χωρίς «καμία ανοχή, ούτε χάρη».

Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν, με την κατηγορία ότι ηγούνται ενός «δικτύου» που σχεδιάζει να προκαλέσει ταραχές σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις επισήμως απαγορεύονται, εν μέσω της περιόδου πένθους των 40 ημερών μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Στις 20.00 τοπική ώρα (19.30 ώρα Ελλάδας), στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης επικρατούσε ηρεμία, με εξαίρεση επιβάτες οχημάτων που διέρχονταν από το σημείο και κρατούσαν ιρανικές σημαίες.