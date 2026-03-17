Η μαζική άρνηση όλων των μελών του ΝΑΤΟ να συνδράμουν και να βοηθήσουν τους Αμερικανούς να διαφυλάξουν την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί με μία ομιχλώδη δήλωση πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει η σκέψη είτε για το εάν θα παραμείνουν στο ΝΑΤΟ ή εάν θα συνεχίσουν να συμβάλλουν οικονομικά στη Συμμαχία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «πραγματικά ανόητο λάθος» την άρνηση πολλών χωρών του ΝΑΤΟ να προσφέρουν βοήθεια στις ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Χορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν έπειτα από μια επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πραγματικά ανόητο λάθος», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, λίγο αφότου έγραψε σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social ότι δεν έχει πλέον την ανάγκη του για να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτού του στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία περάσματος.

«Εδώ και καιρό έλεγα πως αναρωτιόμουν εάν το ΝΑΤΟ θα ήταν πάντα εκεί για εμάς. Επομένως, αυτή ήταν μια μεγάλη δοκιμασία, διότι δεν τους έχουμε ανάγκη, όμως θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί», επέμεινε.

«Το άλλο θέμα, που είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό, είναι ότι εμείς δεν χρειαζόμασταν να είμαστε εκεί για την Ουκρανία», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε δεκτό τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πατρικίου.

«Βοηθήσαμε με την Ουκρανία και εκείνοι δεν βοηθούν με το Ιράν και όλοι εκείνοι αναγνωρίζουν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Είναι ένα πολύ κακό πράγμα για το ΝΑΤΟ», εκτίμησε.

«Δεν έχουμε πλέον ανάγκη και δεν θέλουμε πλέον βοήθεια από χώρες του ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν χρειαζόμασταν βοήθεια», διαβεβαίωσε, λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, αναφέροντας επίσης την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα, άλλους συμμάχους που απέρριψαν τα αιτήματά του για συνδρομή.

Στο Οβάλ Γραφείο, ωστόσο, δήλωσε πως στις ΗΠΑ «θα άρεσε να έχουν λίγη βοήθεια» για τον εντοπισμό ναρκών στα Στενά του Χορμούζ.

Ερωτηθείς δε σχετικά με τις προθέσεις του σχετικά με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, πυλώνα του οποίου είναι οι ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης παρέμεινε ασαφής.

«Δεν σκέφτομαι τίποτα συγκεκριμένο», δήλωσε, προσθέτοντας, αφού επισήμανε τις δαπάνες που οι ΗΠΑ καταβάλλουν για το ΝΑΤΟ: «Είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα έπρεπε εμείς να εξετάσουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κρις Στάρμερ έκανε ένα «τεράστιο λάθος» απορρίπτοντας το αίτημά του για βοήθεια και αγνόησε την αντίθεση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τονίζοντας πως ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους θα εγκαταλείψει σύντομα τα καθήκοντά του.