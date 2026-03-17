Σε μια αιχμηρή τοποθέτηση για τον ρόλο των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, ακόμη και σε ένα τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό ζήτημα όπως η ένταση με το Ιράν.

Μέσω ανάρτησής του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι πολλές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ήδη ενημερώσει τις ΗΠΑ πως δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι ίδιες χώρες φαίνεται να συμφωνούν με τη βασική θέση της Ουάσινγκτον, ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Το ΝΑΤΟ λειτουργεί μονόπλευρα»

Ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στάση των συμμάχων, χαρακτηρίζοντας το ΝΑΤΟ ως μια «μονόδρομη σχέση», όπου – όπως είπε – οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν τεράστια ποσά για την άμυνα άλλων χωρών, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχη στήριξη όταν τη χρειάζονται. Αυτή η δήλωση μάλιστα για πολλούς αναλυτές θεωρείται ως μία ένδειξη για το ποια θα είναι η στάση του Ντόναλτντ Τραμπ το επόμενο διάστημα μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Η κριτική αυτή επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα.

Ισχυρισμοί για πλήγματα στο Ιράν

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη επιφέρει σοβαρά πλήγματα στο Ιράν, κάνοντας λόγο για καταστροφή του ναυτικού και της αεροπορίας, εξουδετέρωση αντιαεροπορικών συστημάτων και ραντάρ και πλήγματα στην ηγεσία της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε ένα κλίμα αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο δεν χρειάζεται βοήθεια»

Καταλήγοντας, ο Τραμπ τόνισε με έμφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως «η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο», δεν έχουν ανάγκη τη συνδρομή άλλων κρατών.

«Έχοντας επιτύχει τέτοια στρατιωτικά αποτελέσματα, δεν χρειαζόμαστε πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ — δεν τη χρειαζόμασταν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.