Το Ισραήλ εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα κρατήσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση κάλεσε τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν, παρότι γνωρίζει ότι αυτό ισοδυναμεί με σίγουρο θάνατο.

Πιο αναλυτικά, αξιωματικοί του IDF εκτιμούν πως στο Ιράν βρίσκονται ακόμη πολλοί στόχοι που πρέπει να καταστραφούν και αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και τις πυραυλικές του εγκαταστάσεις.

«Έχουμε χιλιάδες στόχους μπροστά μας. Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που καλύπτουν τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε πιο εκτεταμένα σχέδια ακόμη και για τις τρεις εβδομάδες που ακολουθούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Οι Times of Israel, επικαλούμενοι Ισραηλινούς αξιωματούχους, έγραψαν ότι ο IDF δεν θα αφήσει ανέπαφη καμία εγκατάσταση που χρησιμοποιεί το Ιράν για την ανάπτυξη όπλων. Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει χτυπήσει πάνω από 1.700 στόχους της ιρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας, ενώ έχει ακόμη πολλές εκατοντάδες στη λίστα του.

Αυτό περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εταιρείες που ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν -οι οποίες κατασκευάζουν τους βαλλιστικούς πυραύλους και άλλα όπλα- καθώς και μικρότερες εταιρείες που αναπτύσσουν διάφορα εξαρτήματα.

Επίσης, η Washington Post αποκάλυψε ότι την ώρα που το Τελ Αβίβ καλεί δημόσια σε λαϊκή εξέγερση, απόρρητο τηλεγράφημα αναφέρει πως αν βγει ο κόσμος στους δρόμους, τότε θα ακολουθήσει τεράστια σφαγή.

Το τηλεγράφημα διακινήθηκε την περασμένη Παρασκευή από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ και αναφέρει πως το ιρανικό καθεστώς «δεν καταρρέει», αντιθέτως είναι διατεθειμένο να «πολεμήσει μέχρι τέλους».

Το έγγραφο γράφει επιπλέον ότι σε περίπτωση μαζικών κινητοποιήσεων, «ο κόσμος θα σφαγιαστεί», καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν τον έλεγχο της κατάστασης.

Εντούτοις, η κυβέρνηση του Ισραήλ καλεί τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους, παρότι ακόμη και αναλυτές αναφέρουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθούσε το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν να μείνει στην εξουσία, καθώς εν μέσω πολέμου και πένθους για τον Χαμενεΐ, η καταστολή θα ήταν εύκολη και «δικαιολογημένη».