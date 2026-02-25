Η Ισλανδή πρωθυπουργός Κρίστρουν Φροσταντότιρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πολωνία, δήλωσε ότι η Ισλανδία θα διεξαγάγει τους επόμενους μήνες δημοψήφισμα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ρέικιαβικ εγκατέλειψε το 2013 τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων.



Ωστόσο, η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναβίωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής αυτής χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.