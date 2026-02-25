Ο Ολυμπιακός φρόντισε να δηλώσει τον Μουσταφά Φαλ στη Euroleague και όλα δείχνουν πως η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στη δράση έχει αρχίσει.

Ο Γάλλος σέντερ είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League πέρυσι και από τότε παραμένει εκτός παρκέ, η επιστροφή του όμως, όπως φαίνεται, δεν αργεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» δήλωσαν τον Φαλ στη Euroleague και αυτό σημαίνει πως έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής, γεγονός που δείχνει πως η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στη δράση έχει αρχίσει.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χρησιμοποιήσει 19 παίκτες στη φετινή Euroleague και ο Φαλ, είτε είναι στην κανονική περίοδο, είτε στα play off, είτε στο Final Four αν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρεθεί εκεί, θα είναι ο 20ος.