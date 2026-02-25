Ο 20χρονος Ρικάρντο Μερκούρι, Αλβανός ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής στην Ιταλία, αυτοκτόνησε πέφτοντας στη θάλασσα καθώς πίστευε ότι είχε σκοτώσει στο ξύλο τη μητέρα του.

Ο Μερκούρι αγωνιζόταν στην ερασιτεχνική ομάδα Μοντεμιλόνε Πολέντσα και ήταν στο σπίτι του με τη μητέρα του, Αλμπάνα Καστριότ, την ημέρα των 20ων γενεθλίων του, με τον πατέρα του να βρίσκεται εκτός οικίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, οι γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία βρήκε την Αλμπάνα Καστριότ αναίσθητη και μέσα στα αίματα, στο μπάνιο του σπιτιού.

Ο γιος της είχε ήδη εξαφανιστεί αλλά οι κάμερες ασφαλείας τον «συνέλαβαν» σε κοντινή περιοχή να πηδάει στην παγωμένη θάλασσα, να βγαίνει από το νερό, να βγάζει το μπουφάν του και να πέφτει και πάλι στο νερό, με το άψυχο σώμα του να εντοπίζεται από δύτες έπειτα από 38 ώρες.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο Ρικάρντο Μερκούρι πνίγηκε έχοντας υποστεί υποθερμία και ο λόγος που αυτοκτόνησε φέρεται να είναι το γεγονός ότι πίστευε πως σκότωσε τη μητέρα του. Η Αλμπάνα Καστριόρ, όμως, είναι ζωντανή, σε τεχνητό κώμα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς έχει σοβαρά τραύματα.