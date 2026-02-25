Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup Γυναικών και οι οπαδοί του σήκωσαν ένα συγκινητικό πανό για την Πέννυ Ρόγκα.

Οι δύο ομάδες διεκδικούν την πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό, με τις «πράσινες» να έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι.

Όπως και να έχει, οι «κυανέρυθρες» θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή και οι οπαδοί τους έκαναν τη διαφορά με ένα συγκινητικό πανό που κρέμασαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ένα πανό που αναφερόταν σε παίκτρια του «τριφυλλιού» και συγκεκριμένα στην Πέννυ Ρόγκα, η οποία βγήκε νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο.

Έτσι, οι φίλοι του Πανιωνίου φρόντισαν να της εκφράσουν τη στήριξή τους, γράφοντας: «Η μεγαλύτερη νίκη ανήκει στην Πέννυ Ρόγκα».