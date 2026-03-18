Το Περιστέρι πήρε τη νίκη με 88-80, ο ΠΑΟΚ όμως πήρε την πρόκριση για τους «4» του FIBA Europe Cup, όπου θα αντιμετωπίσει Ρετζιάνα ή Μούρθια, καθώς στον πρώτο αγώνα είχε επικρατήσει με +24.

Το Περιστέρι δεν είχε άλλη επιλογή από το να μπει δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 16-6 στο 5′, ελέγχοντας την κατάσταση και κλείνοντας στο +9 (21-12) το πρώτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη και κατάφερε να μεγαλώσει τη διαφορά.

Οι γηπεδούχοι ήταν στο +14 (28-14) στο 13′ και στο +17 (44-27) στο 19′, για να πάνε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 15 πόντων (46-31). Θεωρητικά, δηλαδή, το Περιστέρι είχε ελπίδες για μια μεγάλη ανατροπή, στην πράξη όμως αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να τα καταφέρει.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, πλησιάζοντας στο -3 (56-53) στο 27′, πριν ξεφύγουν και πάλι με +10 (63-53) οι γηπεδούχοι. Ως εκεί όμως…

Ο ΠΑΟΚ δεν επέτρεψε ξανά στο Περιστέρι να ξεφύγει και ήταν κοντά στο σκορ σε όλη το τέταρτο δεκάλεπτο, χαλαρώνοντας λίγο στο τέλος, όταν όλα είχαν κριθεί, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 88-80. Ήττα, όμως, που δεν πίκρανε κανέναν στις τάξεις του.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80