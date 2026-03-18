Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στον νομικό κόσμο μια πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, η οποία έκρινε ότι ο πρόωρος τοκετός και η νοσηλεία νεογνού σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δεν αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας για αναβολή της δίκης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά μια δικηγόρο η οποία δεν κατάφερε να παραστεί σε προγραμματισμένη δίκη λόγω της έκτακτης γέννας και της ψυχολογικής κατάρρευσης που υπέστη από τις κρίσιμες οικογενειακές συνθήκες. Ως αποτέλεσμα της απουσίας της, ο πελάτης της δικάστηκε ερήμην, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις για τα όρια της ανθρώπινης πλευράς της δικαιοσύνης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δικηγόροι κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους σε περιπτώσεις μητρότητας.



Στην εκπομπή “Αποκαλύψεις” μίλησε σήμερα για το θέμα μία άλλη δικηγόρος, η Λίλα Ραγκούση, η οποία ανέφερε ότι τον Οκτώβριο του 2022 έζησε και η ίδια ένα ανάλογο περιστατικό. Η δικηγόρος είπε περιγράφοντας το δικό της προσωπικό βίωμα:



«Ήμουν έτοιμη να βγω από το μαιευτήριο ως λεχώνα, έχοντας μπει με έκτακτη καισαρική λίγο πριν, ο συνεργάτης μου είχε πάει με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που δείχναν ότι ήμουν στο μαιευτήριο, όμως απορρίφθηκε το αίτημα διακοπής της δικής. Ο συγκεκριμένος δικαστής, με δυο γυναίκες δικαστίνες δίπλα του, είπε ότι δεν λαμβάνω καν τα χαρτιά για να τα αναγνώσω και να τα βάλω εντός της δικογραφίας, ενώ η εισαγγελέας είπε: «Κι άλλες γυναίκες γεννάνε κι έρχονται».



«Όταν ο συνεργάτης μου με κάλεσε έντρομος και μου είπε ότι δεν δέχονται καν τα χαρτιά, του είπα ότι βάσει νόμου τα χαρτιά πρέπει να μπουν στη δικογραφία. Αυτό είναι το αίτημά μου, ας απορριφθεί το αίτημα.».



Η δικηγόρος προχώρησε σε μια ακόμα αποκάλυψη σχετικά με τον πρόεδρο που απέρριψε το αίτημα αναβολής, το αίτημα της δηλαδή να βρεθεί μια δικάσιμος εντός δυο ημερών για να μπορέσει το γραφείο της να διαχειριστεί την υπόθεση, μιας και η ίδια η συνήγορος είχε γεννήσει. «Όταν ακούστηκαν κάποιες φωνές μέσα στην αίθουσα, εναντίον της απόφασης του προεδρείου, ο πρόεδρος είπε απευθυνόμενος στους λοιπούς δικηγόρους ‘θα έπρεπε να ενίστασθε όλοι οι συνάδελφοι της κυρίας συνηγόρου εδώ πέρα, διότι εκβιάζει το δικαστήριο γιατί θέλει να παραγραφεί η υπόθεση και να διευκολύνει τους πελάτες της’».



Σχολιάζοντας την υπόθεση της συναδέλφου της στο εφετείο Πειραιά, η κυρία Ραγκούση είπε: «Έχουμε χάσει κάθε μέτρο, υπάρχουν δεκάδες γυναίκες και άνδρες που γίνονται μάρτυρες αλλά και θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται, όπως και στην περίπτωση της συνάδελφου που συζητάτε».



Κλείνοντας το συμπέρασμα της κα Ραγκούση ήταν το εξής: «Με βάσει τον κώδικα, για να μπορέσει να γίνει δεκτό ένα αίτημα ασθενείας δικηγόρου, θα πρέπει να πάει σε πρωτοβάθμια δομή υγείας. Δηλαδή θεωρούν τους δικηγόρους οιωνοί ψεύτες».



