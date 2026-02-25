Ο Ολυμπιακός είπε «αντίο» στην Ευρώπη για φέτος μετά το 0-0 με τη Λεβερκούζεν, ο Ροντινέι όμως κοιτάζει ήδη μπροστά και στέλνει μήνυμα για τα σπουδαία που έρχονται, δηλώνοντας υπερήφανος για τους συμπαίκτες του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήξεραν πως οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος τους μετά το 0-2 στο Καραϊσκάκη, παρ’ όλα αυτά πάλεψαν όπως μπορούσαν στη ρεβάνς, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση.

Όπως και να έχει, το Champions League έλαβε τέλος για τον Ολυμπιακό, όχι και η σεζόν όμως, με τον Ροντινέι να στέλνει μέσω των social media το μήνυμά του, τονίζοντας πως έρχονται σπουδαία πράγματα για την ομάδα του.

«Δυστυχώς το ταξίδι μας στο Champions League έφτασε στο τέλος του, αλλά είμαι περήφανος για όλους τους συμπαίκτες μου για τον αγώνα που παίξαμε απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί έρχονται σπουδαία πράγματα!», έγραψε ο Βραζιλιάνος.