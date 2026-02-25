Ο Λευκός Οίκος βάζει τις τράπεζες στην «πρώτη γραμμή» της μάχης κατά της παράτυπης μετανάστευσης, εξετάζοντας μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη σχέση πολιτών και τραπεζικού συστήματος στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ μελετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος ή άλλου διοικητικού μέτρου, με το οποίο οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να συλλέγουν πληροφορίες για την υπηκοότητα των πελατών τους. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, το σχέδιο εντάσσεται στην ευρύτερη καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης και θα δημιουργούσε ένα νέο, άνευ προηγουμένου μέτωπο, όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως «κόμβοι» ελέγχου ταυτότητας για λογαριασμό του κράτους. Η κίνηση αφορά όχι μόνο όσους ανοίγουν καινούριους λογαριασμούς, αλλά και υφιστάμενους πελάτες που θέλουν να διατηρήσουν πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Στο τραπέζι βρίσκεται η απαίτηση οι τράπεζες να αρχίσουν να ζητούν έγγραφα όπως διαβατήρια, ώστε να πιστοποιούν την υπηκοότητα κάθε πελάτη. Πρόκειται για μια κατηγορία δεδομένων που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσε τυπική προϋπόθεση για τη λειτουργία απλών λογαριασμών, πέρα από τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες ταυτοποίησης για λόγους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το ενδεχόμενο αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον κίνδυνο διακρίσεων και την πιθανή «χρησιμοποίηση» του τραπεζικού τομέα ως προέκτασης των υπηρεσιών μετανάστευσης.

Τραμπ, τράπεζες και «φίλτρο» υπηκοότητας

Η πιθανή εντολή θα μετέτρεπε τις τράπεζες σε κρίσιμο εργαλείο για την ανίχνευση ανθρώπων χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής, σε μια περίοδο που ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ακόμη πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό. Για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, που έχει την κύρια ευθύνη επεξεργασίας του σχεδίου, θα πρέπει να καθορίσει με λεπτομέρεια ποια στοιχεία υπηκοότητας θα συλλέγονται, πώς θα αποθηκεύονται και υπό ποιες προϋποθέσεις θα διαβιβάζονται σε άλλες αρχές. Η συζήτηση αγγίζει τον πυρήνα της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, καθώς εκατομμύρια πελάτες ενδέχεται να βρεθούν μπροστά στο δίλημμα: να αποκαλύψουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα ή να ρισκάρουν τον αποκλεισμό από βασικές οικονομικές συναλλαγές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Όταν οι τράπεζες γίνονται «σύνορα»

Η εμπλοκή των τραπεζών στην πολιτική Τραμπ για τη μετανάστευση θα σηματοδοτούσε ένα νέο πρότυπο «οικονομικών συνόρων», όπου η πρόσβαση σε λογαριασμούς, δάνεια και πληρωμές θα περνά μέσα από ένα αυστηρό φίλτρο υπηκοότητας. Παρότι η συζήτηση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αξιολόγησης, το γεγονός ότι εξετάζεται προεδρικό διάταγμα δείχνει την πρόθεση του Λευκού Οίκου να κινηθεί γρήγορα και μονομερώς, χωρίς να περιμένει το Κογκρέσο. Εάν προχωρήσει, η απόφαση θα ανοίξει έναν νέο, εξαιρετικά αμφιλεγόμενο γύρο αντιπαράθεσης για το πού τελειώνει η ασφάλεια και πού αρχίζουν τα δικαιώματα των πολιτών – με τις τράπεζες εγκλωβισμένες στη μέση.