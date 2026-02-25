Τον Μάιο του 2018, οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Deutsche Bank ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χιλιάδων δολαρίων από έναν Αμερικανό χρηματιστή σε μια τράπεζα της Μόσχας. Ο εκπρόσωπος του εξαιρετικά πλούσιου χρηματιστή απάντησε ότι η μεταφορά κάλυπτε τα δίδακτρα ενός «φίλου».

Όταν η ομάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ρώτησε γιατί ένας λογαριασμός που προοριζόταν για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας χρησιμοποιούνταν για τα έξοδα ενός Ρώσου φοιτητή, ο τραπεζίτης της Deutsche Bank εξήγησε ότι για «εφάπαξ μεταφορές», το προσωπικό του χρηματιστή είχε «την ευελιξία να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε λογαριασμό ήθελε». Ο πελάτης ήταν ο Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε μεταφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, όταν η JPMorgan σταμάτησε να συνεργάζεται μαζί του το 2013.

Η Deutsche Bank επέτρεπε συχνά στον καταδικασμένο χρηματιστή να στέλνει χρήματα στο εξωτερικό για να καλύψει τα έξοδα νεαρών γυναικών, παραδεχόμενη αργότερα στους εισαγγελείς ότι ο Έπστιν είχε στείλει περίπου 875.000 δολάρια σε «ξένα μοντέλα» κατά τη διάρκεια των σχεδόν έξι ετών κατά τα οποία η τράπεζα επέβλεπε τα οικονομικά του.

Η τράπεζα έχει ήδη καταβάλει 225 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και διακανονισμούς που σχετίζονται με τον Έπστιν, καθώς και σε παραλείψεις συμμόρφωσης που συνδέονται με ένα ρωσικό σχέδιο ξεπλύματος χρήματος. Η τράπεζα δήλωσε ότι αναγνώρισε το «λάθος της συνεργασίας της με τον Έπστιν το 2013», καθώς και τις «αδυναμίες» στις διαδικασίες της που έκτοτε είχαν «αντιμετωπιστεί συστηματικά», σημειώνοντας τη βαθιά της λύπη για τη σχέση της μαζί του.

Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες email και έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως μέρος των αρχείων του Έπστιν σκιαγραφούν για πρώτη φορά μια ζωντανή εικόνα του πώς η γερμανική τράπεζα έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον κατά συρροή σεξουαλικό κακοποιητή.

Το 2012, ο Άνσου Τζάιν, τότε συν-διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, έθεσε τη διαχείριση περιουσίας ως κορυφαία προτεραιότητα της τράπεζας. Προσπαθώντας δηλαδή να αποσπάσει ιδιώτες μεγαλοτραπεζίτες από τους ανταγωνιστές της, έπεσε πάνω στον Πολ Μόρις της JPMorgan, του οποίου ο κατάλογος επαφών ήταν γεμάτος με υπερπλούσιους πελάτες – συμπεριλαμβανομένου του Έπστιν.

Τον Οκτώβριο εκείνου του έτους, ο Μόρις είπε στον Έπστιν ότι θα έφευγε από την JPMorgan και θα συνεργαζόταν με την Deutsche Bank. Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ένταξή του στην Deutsche Bank, ο Μόρις κανόνιζε συναντήσεις με τον Έπστιν και μέχρι την άνοιξη του 2013 οι συζητήσεις για να μεταφέρει τα κεφάλαιά του ο Έπστιν στη γερμανική τράπεζα ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως είθισται, για έναν πελάτης υψηλού κινδύνου που ήταν και καταδικασμένος, θα απαιτούνταν ένα ενδελεχής έλεγχος από ειδική επιτροπή εκτίμησης ρίσκου. Ωστόσο, τον Μάιο του 2013, ο Chip Packard, τότε συν-επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης περιουσίας της Deutsche Bank στις ΗΠΑ, είπε στους συναδέλφους του ότι ένας από τους κορυφαίους δικηγόρους της τράπεζας και ένα ανώτερο μέλος της ομάδας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις ΗΠΑ είχαν υπονοήσει ότι ένας τέτοιος έλεγχος ήταν περιττός.

Οι συζητήσεις για τον Έπστιν ήταν επίκαιρες τότε, καθώς τον Αύγουστο του 2013 η JPMorgan διέκοψε τη συνεργασία μαζί του, αναγκάζοντάς τον να μεταφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα. «Θα μεταφέρω όλους τους λογαριασμούς μου σε εσάς και την Deutsche Bank», έγραψε ο Έπστιν στον Morris εκείνο τον μήνα. «Τζέφρι, καταπληκτικά!» απάντησε ο Morris. «Εκτιμώ την πίστη και την εμπιστοσύνη σου».

Ο Morris είπε στον Packard μέρες αργότερα ότι ο Έπστιν θα μετέφερε περισσότερα χρήματα «από ό,τι αρχικά πίστευε». Αφού έφτασαν τα 180 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, ο Packard έγραψε στον Morris: «Συγχαρητήρια για τη συνεργασία με τον Έπστιν!»



Καθώς το 2013 πλησίαζε στο τέλος του, ο Morris έστειλε ευχετήρια μηνύματα για το νέο έτος στον Έπστιν, καθώς και σε μια άλλη παλιά πελάτισσα της JPMorgan: τη Ghislaine Maxwell, τη Βρετανίδα κοσμική που αργότερα θα φυλακιζόταν για τη στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του χρηματιστή. Έχοντας «κερδίσει» τον λογαριασμό του Έπστιν από την JPMorgan το 2013, όπως περιέγραφαν εσωτερικά τα στελέχη της Deutsche Bank, η τράπεζα επεδίωξε να χρησιμοποιήσει τις διασυνδέσεις του για να εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στους υπερ-πλούσιους.

Η Δικτύωση μέσω του Epstein



«Ο Έπστιν έχει πολλές σημαντικές σχέσεις», έγραψε σε συναδέλφους της τον Ιανουάριο του 2014 η Caroline Kitidis, τότε ανώτερο στέλεχος στον τομέα διαχείρισης πλούτου της Deutsche Bank. Η Kitidis ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Leon Black, συνιδρυτή της Apollo Global Management, στο σπίτι του Έπστιν και ότι εκείνος διέθετε 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που «ήθελε να αξιοποιήσει».

Άλλοι υποψήφιοι πελάτες περιλάμβαναν τον πρώην Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Lawrence Summers. «Εν ολίγοις, μια πολύ καλή ευκαιρία — πιστεύουμε ότι αυτή θα εξελιχθεί ελπίζουμε σε μια σχέση πρώτης κατηγορίας (Tier 1)», έγραψε η Kitidis για τον Έπστιν. Σημειώσεις από μια συνάντηση του Σεπτεμβρίου 2015 δείχνουν ότι ο Έπστιν ενθάρρυνε την τράπεζα να αναθεωρήσει την προσέγγισή της προς τους δισεκατομμυριούχους, υποστηρίζοντας ότι οι δανειστές δεν προσέφεραν «κορυφαίες υπηρεσίες σχεδιασμού πλούτου».

Οι Δεσμοί με τον Leon Black

Τα εσωτερικά έγγραφα της Deutsche Bank υπογραμμίζουν τη σημασία που δόθηκε στους δεσμούς του Έπστιν με τον Black:

• Ένα έγγραφο περιέγραφε τον συνιδρυτή της Apollo ως πελάτη της Deutsche Bank από τον Απρίλιο του 2014, κατόπιν σύστασης του Έπστιν.

• Σε ένα άλλο, ένας τραπεζίτης έγραψε ότι ο Έπστιν θα είχε την «εξουσιοδότηση να πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό του Leon».



Οι περίπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ των οικονομικών των δύο ανδρών προκάλεσαν αργότερα συναγερμό στο τμήμα συμμόρφωσης, όταν μια πληρωμή 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων από μια οντότητα που ανήκε στο γιοτ του Black προς μια άλλη που υποτίθεται ότι διαχειριζόταν τα «αεροπλάνα του Έπστιν» προβλημάτισε τους αξιωματικούς καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Ωστόσο, η σχέση της Deutsche Bank με τον Black παρέμεινε περιορισμένη — μέχρι το 2017 διαχειριζόταν μόλις 255.000 δολάρια για τον πολυδισεκατομμυριούχο.

Εσωτερικές Αντιδράσεις και Προειδοποιήσεις

Ενώ ο Morris δεχόταν επαίνους για την προσέλκυση του Έπστιν, ορισμένοι υπάλληλοι ήταν ανήσυχοι. Μια νεαρή τραπεζίτης που εργάστηκε στον λογαριασμό του Έπστιν δήλωσε αργότερα στο FBI ότι είχε μεταφέρει τις ανησυχίες της στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (HR). Θυμήθηκε την απάντηση του διευθυντή HR: «Αισθάνεσαι άβολα κάνοντας τη δουλειά για την οποία προσλήφθηκες;» Πολλοί στην Deutsche Bank ήθελαν να εκμεταλλευτούν το δίκτυο επαφών του Έπστιν, αλλά η διαχείριση της περιουσίας ενός καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη με όρεξη για περίπλοκες συναλλαγές παρουσίαζε προκλήσεις.

– Φεβρουάριος 2014: Το τμήμα συμμόρφωσης επισήμανε ότι η Maxwell —δικαιούχος ενός καταπιστεύματος στην τράπεζα— ήταν φερόμενη «συνεργός στις παράνομες δραστηριότητες του Έπστιν».

– 2015: Η ομάδα κινδύνου επισήμανε καταγγελίες γύρω από τον Έπστιν και τον τότε πρίγκιπα Andrew Mountbatten-Windsor. Και τα δύο ζητήματα επιλύθηκαν μετά από εξηγήσεις των τραπεζιτών, με τον Morris να σημειώνει ότι «ιστορίες για τον πρίγκιπα Andrew εμφανίζονται στον τύπο εδώ και χρόνια».

Συναλλακτική Δραστηριότητα και Σύγκρουση

Η τάση του Έπστιν να βάζει στοιχήματα για οτιδήποτε, από μετοχές μέχρι παράγωγα συναλλάγματος, προσέφερε την προοπτική σημαντικών εσόδων για την Deutsche Bank. Η τράπεζα τον ένταξε στην ομάδα «Key Client Partners», η οποία παρείχε «καινοτόμες, εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις» σε επιλεγμένους πελάτες με περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, γρήγορα εμφανίστηκαν τριβές. Ένα προφίλ πελάτη περιέγραφε τον Έπστιν ως «έναν από τους πιο εξελιγμένους πελάτες μας» αλλά και «έναν από τους πιο απαιτητικούς… Διαπραγματεύεται σαν hedge fund, αλλά δεν είναι τόσο προσβάσιμος ή συνεπής». Οι χρηματιστές της Deutsche Bank συχνά κυνηγούσαν τον Έπστιν μέσω email για να επιβεβαιώσουν συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Κατάρρευση της Συμμόρφωσης

Ακόμα και όταν η τράπεζα άρχισε να περιορίζει τις δραστηριότητές του το 2017, σοβαρότερα ζητήματα έρχονταν στην επιφάνεια.



Υποψίες για ξέπλυμα: Η ομάδα συμμόρφωσης προειδοποίησε ότι ο δικηγόρος του Έπστιν φαινόταν να εξαργυρώνει επιταγές σε διαφορετικές ημέρες για να αποφύγει το όριο αναφοράς. Παρά τις προειδοποιήσεις, δεν λήφθηκε δράση και η τράπεζα μάλιστα αύξησε το όριο ανάληψης της χρεωστικής του κάρτας από 1.000 σε 12.000 δολάρια.



Αναλήψεις μετρητών: Ο Έπστιν απέσυρε κατά μέσο όρο 200.000 δολάρια ετησίως σε μετρητά.



Πληρωμές σε «Μοντέλα»: Η τράπεζα ενέκρινε εμβάσματα σε γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις, η ομάδα συμμόρφωσης δέχτηκε την απάντηση ότι πρόκειται για «μοντέλα από τη Ρωσία» και αποφάνθηκε ότι «αυτού του είδους η δραστηριότητα είναι φυσιολογική για τον συγκεκριμένο πελάτη».



Τελικά, η Deutsche Bank παραδέχθηκε ότι επεξεργάστηκε πληρωμές μέσω εταιρειών όπως η «Comfort Corporation», οι οποίες παρουσιάζονταν ως εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και πληρωμές στον ατζέντη μοντέλων Jean-Luc Brunel, ο οποίος πέθανε αργότερα στη φυλακή.

Η Επιστροφή στις Συναλλαγές και ο Paul Barrett

Το καλοκαίρι του 2017, ο Έπστιν προσέλαβε τον Paul Barrett, έναν ακόμη πρώην προσωπικό του τραπεζίτη από την JPMorgan, ως εσωτερικό του χρηματιστή. Η Deutsche Bank είχε προσπαθήσει νωρίτερα να «κλέψει» τον Barrett από την JPMorgan και, έχοντας πλέον ένα οικείο πρόσωπο να χειρίζεται τις συναλλαγές του Έπστιν, αποκατέστησε τις γραμμές συναλλαγών του. Ο διαχειριστής πελατείας (relationship manager) Stewart Oldfield έγινε ο κύριος τραπεζίτης του Έπστιν στην Deutsche Bank και θέλησε να αναθερμάνει τους δεσμούς με την κλειστή ομάδα του χρηματιστή. Τον Μάιο του 2018, κάλεσε τους Barrett και Kahn να συμμετάσχουν σε μια τηλεδιάσκεψη για όλους τους πελάτες διαχείρισης πλούτου των ΗΠΑ, την οποία φιλοξενούσε ο νεοδιορισθείς διευθύνων σύμβουλος Christian Sewing (αν και η Deutsche Bank δήλωσε ότι τα αρχεία της δείχνουν πως «ούτε ο Έπστιν ούτε άτομα από την εταιρεία του συμμετείχαν στην ενημερωτική εκδήλωση»).



«Κατάφερα να διασώσω και να βελτιώσω μαζικά αυτή τη σχέση», έγραψε ο Oldfield αργότερα εκείνο το έτος, προσθέτοντας ότι ο Έπστιν ήταν πλέον «ο μεγαλύτερος αντισυμβαλλόμενος συναλλαγών της ομάδας κεφαλαιαγορών KCP». Το προφίλ πελάτη της Deutsche Bank για τον Έπστιν εκείνη τη χρονιά σημείωνε ότι η τράπεζα θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τις εργασίες της με τον χρηματιστή σε «περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από συναλλαγές».

Το «Caterpillar Trust» και οι Επείγουσες Εγκρίσεις

Στις αρχές του 2018, ο Έπστιν επικοινώνησε με τον Oldfield με ένα επείγον αίτημα: έπρεπε να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό για ένα νέο καταπίστευμα (trust) μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Ο Έπστιν κατείχε ήδη σχεδόν 225 εκατομμύρια δολάρια στην Deutsche Bank σε δεκάδες λογαριασμούς. Η ομάδα ιδιωτικού πλούτου της τράπεζας κινητοποιήθηκε αμέσως για να λάβει την έγκριση της εκτελεστικής επιτροπής. Ακολούθησε μια μανιώδης ανταλλαγή email με θέμα: «ΕΠΕΙΓΟΝ – Απαιτείται έγκριση EXCO». Οι φόρμες αιτήματος ανέφεραν την καταδίκη του Έπστιν για προσέλκυση πορνείας, καθώς και μια υπόθεση κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών που είχε διευθετήσει. Ταξινομήθηκε επίσης ως «πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο» (PEP) λόγω της «στενής του σχέσης» τόσο με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Bill Clinton όσο και με τον πρίγκιπα Andrew. Ο Patrick Campion, τότε επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης πλούτου της Deutsche Bank στις ΗΠΑ, ενέκρινε τον λογαριασμό για το λεγόμενο «Caterpillar Trust».

Ασάφεια και Εσωτερικά Ερωτήματα

Ακόμη και μία από τους διαχειριστές της ίδιας της οντότητας δεν γνώριζε τον σκοπό της.

«Για ποιο λόγο υπάρχει το Caterpillar Trust;» ρώτησε η επί χρόνια βοηθός του Έπστιν, Lesley Groff, έναν από τους λογιστές του. «Υπογράφω, αλλά δεν καταλαβαίνω πραγματικά τον ρόλο μου». Η λογίστρια, Bella Klein, εξήγησε ότι ο λογαριασμός χρειαζόταν για να «παρκάρουν χρήματα» από επικείμενες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, διαβεβαιώνοντάς την ότι η υπογραφή ήταν μια «τυπική διαδικασία».

Η Αντίστροφη Μέτρηση

Καθώς ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης για τον Έπστιν εντεινόταν, ο Oldfield απέρριπτε επανειλημμένα τις ανησυχίες του τμήματος συμμόρφωσης. Τον Ιούλιο του 2018 παραπονέθηκε ότι ορισμένα αιτήματά τους φαίνονταν «παράλογα», προσθέτοντας ότι ο Έπστιν είχε «εγκριθεί επανειλημμένα από τη διοίκηση». Ωστόσο, μέχρι το τέλος του έτους, οι τίτλοι των ειδήσεων ήταν αδύνατον να αγνοηθούν: Η ανώτερη διευθύντρια κινδύνου, Kimberly Hart, επισήμανε μια έρευνα της Miami Herald σχετικά με την εικαζόμενη επιχείρηση σεξουαλικής εμπορίας (sex trafficking) του Έπστιν. Η Hart σημείωσε επίσης ένα άρθρο της Daily Mail του 2016 που κατέγραφε μια «συνεχή ροή» μοντέλων που μπαινόβγαιναν στην κατοικία του Έπστιν στη Νέα Υόρκη, αρκετά από τα οποία είχαν τα ίδια ονόματα με δικαιούχους του καταπιστεύματος, ρωτώντας: «Τι δουλειά κάνουν για τον Τζέφρι Έπστιν;»

Μετά από εσωτερικές διαβουλεύσεις, κατά τις οποίες ο Oldfield σημείωσε ότι ο Έπστιν απέφερε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε ετήσια έσοδα, ο τραπεζίτης επικοινώνησε τελικά με τον πελάτη του στις 21 Δεκεμβρίου για να τον ενημερώσει ότι η Deutsche Bank διέκοπτε τη σχέση τους. Η ομάδα του Έπστιν είχε προθεσμία μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου (του επόμενου έτους) για να μεταφέρει τα κεφάλαια αλλού.

Παρατάσεις και «Δημιουργική» Συμμόρφωση



Η διακοπή της συνεργασίας δεν ήταν ακαριαία. Ο Oldfield παραχώρησε αργότερα παρατάσεις στις προθεσμίες και, προκειμένου να αποφύγει καθυστερήσεις στις μεταφορές κεφαλαίων, ενημέρωσε το τμήμα συμμόρφωσης ότι δεν απαιτούνταν νέοι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας (KYC), καθώς ο Έπστιν βρισκόταν στη διαδικασία αποχώρησης από την τράπεζα. Τον Απρίλιο του 2019, μία από τις λογίστριες του Έπστιν έστειλε email στην Deutsche Bank ζητώντας να σταλούν 7.500 ευρώ στην ίδια και 50.000 ευρώ στον δικηγόρο, του οποίου οι αναλήψεις μετρητών είχαν επισημανθεί ως ύποπτες από τη συμμόρφωση χρόνια νωρίτερα. «Πρόκειται για μια αρκετά τυπική ανάληψη για αυτούς», ανέφερε ο Oldfield στη συμμόρφωση. «Ο Τζέφρι έχει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι και του αρέσει να έχει μετρητά μαζί του όταν ταξιδεύει εκεί».

Η Συναλλαγή στο Μαρακές και η Απόκρυψη Στοιχείων

Εκείνη την περίοδο, ο Oldfield συμφώνησε να βοηθήσει σε ερωτήματα δέουσας επιμέλειας από μια τράπεζα του Λιχτενστάιν. Η Λευκορωσίδα σύντροφος του Έπστιν, Karyna Shuliak, προσπαθούσε να αγοράσει ένα «παλάτι» αξίας 23 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαρακές μέσω ενός από τα καταπιστεύματα του Έπστιν. Ωστόσο, οι λογαριασμοί του στην Deutsche Bank ήταν άδειοι και ο τραπεζίτης του πωλητή ζητούσε αποδείξεις διαθεσιμότητας κεφαλαίων. Ο Kahn ενημέρωσε τον Έπστιν ότι ο Oldfield είχε προτείνει την «απόκρυψη» (redacting) στοιχείων από τις οικονομικές καταστάσεις των μητρικών εταιρειών του καταπιστεύματος, ώστε να «εμφανίζονται σημαντικά περισσότερα περιουσιακά στοιχεία». Μετά από μια κλήση μεταξύ του Oldfield και του τραπεζίτη από το Λιχτενστάιν, ο Kahn ζήτησε από το στέλεχος της Deutsche Bank να επιβεβαιώσει ότι δεν αποκάλυψε το όνομα του Έπστιν. «Δεν έγινε καμία συζήτηση για ονόματα», καθησύχασε ο Oldfield τον Kahn. «Ούτε καν για το όνομα του καταπιστεύματος».



Τον επόμενο μήνα, ο Oldfield έστειλε επιστολή στην τράπεζα του Λιχτενστάιν δηλώνοντας ότι το καταπίστευμα διατηρούσε λογαριασμούς στην Deutsche Bank από το 2013 και ότι η τράπεζα «δεν έλαβε ποτέ γνώση προβλημάτων ξεπλύματος χρήματος (AML) σχετικά με τη λειτουργία ή τη χρήση των λογαριασμών του». Ο τραπεζίτης, ωστόσο, απάντησε ότι η επιστολή δεν ήταν επαρκής και ζήτησε επιβεβαίωση του τρέχοντος υπολοίπου.

Η Σύλληψη και το Τέλος

Ενώ η συμφωνία στο Μαρόκο είχε βαλτώσει, ο Oldfield φρόντιζε να συνεχίζεται η ροή των πληρωμών. «Μου υποσχέθηκαν ότι θα έχουν φύγει πλήρως από εδώ μέχρι τις 6 Μαΐου… οπότε συνεχίστε να τους βοηθάτε να στέλνουν εμβάσματα», έγραψε σε έναν συνάδελφο εκείνο τον μήνα.



Ο Έπστιν συνελήφθη στις 6 Ιουλίου με την κατηγορία του sex trafficking ανηλίκων. Οι λογαριασμοί του στην Deutsche Bank ήταν ουσιαστικά άδειοι, αλλά πολλοί παρέμεναν ανοιχτοί. Ο Oldfield επέπληξε τους συναδέλφους του την επόμενη μέρα, λέγοντας: «αυτοί οι λογαριασμοί έπρεπε να είχαν κλείσει προ πολλού». Η θέση της Deutsche Bank: Η τράπεζα δήλωσε στους Financial Times ότι «εργάστηκε για να διασφαλίσει τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του Έπστιν εκτός τράπεζας» στους μήνες μετά την ειδοποίηση κλεισίματος.



Αργότερα η τράπεζα απέλυσε τον Oldfield για φερόμενη «έλλειψη της αναμενόμενης… δέουσας επιμέλειας για έναν συγκεκριμένο πελάτη», σύμφωνα με ρυθμιστικά έγγραφα. Στις 8 Ιουλίου, οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης κατηγόρησαν τον Έπστιν για σεξουαλική εκμετάλλευση ενός «τεράστιου δικτύου ανήλικων θυμάτων». Την ίδια μέρα, η Hart έστειλε ένα email με θέμα: «ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί ΑΜΕΣΑ», παραθέτοντας δεκάδες λογαριασμούς που σχετίζονταν με τον Έπστιν και ήταν ακόμη ανοιχτοί. Περιείχαν συνολικά 33,77 δολάρια. Ένας τραπεζίτης σημείωσε ότι θα έπρεπε να του κόψουν μια επιταγή (για να τους κλείσουν), όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.