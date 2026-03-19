Ο 19χρονος φίλος του 20χρονου Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία στην Καλαμαριά, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

Επίσης, η κατηγορία σε βάρος του αναβαθμίστηκε σε κακούργημα. Συγκεκριμένα, η δίωξη σε βάρος του αφορά πλέον σε «βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη», ενώ αρχικά είχε ασκηθεί σε βαθμό πλημμελήματος.

​Ο 19χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Με απόφαση των αρχών αφέθηκε ελεύθερος, καθώς παρήλθε το προβλεπόμενο πενθήμερο όριο κράτησης.