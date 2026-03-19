Ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε νέες δηλώσεις για το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή και στο οποίο πρωταγωνίστησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εκφοβίζει συναδέλφους της, χαρακτηρίζοντάς την τοξική.

«Είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας, όποιον βλέπει μπροστά της, του κάνει μπούλινγκ» είπε στον ΣΚΑΪ.

«Χαίρομαι που χάρη στη δική μας αντίδραση ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει ο κανονισμός», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, σε τοποθέτηση του παρουσιαστή του ΣΚΑΪ, πως όταν ένας εξαπολύει στους άλλους χαρακτηρισμούς, ο άλλος αναγκάζεται να απαντήσει, ο υπουργός δήλωσε: «Συγγνώμη, θα το αποσύρω. Θα πω ότι είναι μια γλυκύτατη κυρία, ευγενέστατη, γαλήνια, συνώνυμο της ησυχίας και της ειρήνης. Είστε ευχαριστημένος;».