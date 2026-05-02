Αναταραχή έχει δημιουργήσει η απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ασφάλεια», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, υποστηρίζοντας πως «ήταν αναμενόμενο ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας».

«Ένα πράγμα είναι σαφές: αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη διατλαντική συνεργασία, πρέπει να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», είπε, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της γερμανικής στρατιωτικής δύναμης.

Ωστόσο, το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες» της απόφασης του Πενταγώνου να αποσύρει τα στρατεύματα. Η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ «υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην άμυνα», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ.

Σύμφωνα με το Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων εν μέσω δημόσιας διαμάχης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν.

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου θα αφήσει περίπου 33.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία, ανατρέποντας την αύξηση των στρατευμάτων που είχε ξεκινήσει υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη αποτελεί «σημαντική συμβολή στην αποτρεπτική δύναμη και την άμυνα του ΝΑΤΟ» και αποτελεί το «θεμέλιο της συλλογικής άμυνας για 23 κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης σύμμαχοι» στο ΝΑΤΟ.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι χώρες της ΕΕ εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους έναντι του ΝΑΤΟ αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες με «πρωτοφανή ρυθμό».