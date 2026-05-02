Ο Γκονσάλο Ιγκουαϊν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ των γηπέδων, με 335 γκολ σε 710 αγώνες με ομάδες όπως η Νάπολι, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Τσέλσι, ωστόσο 3,5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της καριέρα του είναι αγνώριστος!
Ο Αργεντινός παλαίμαχος επιθετικός φωτογραφήθηκε με έναν θαυμαστή του με τους χρήστες του διαδικτύου να στέκονται στην εμφάνισή του.
Ο 38χρονος πλέον Ιγκουαϊν εμφανίζεται στην φωτογραφία που κάνει τον γυρο των social media με φαλάκρα, ατημέλητα μαλλιά, μούσι και κοιλίτσα.
Μάλιστα αρκετοί χρήστες των social media αναρωτιόντουσαν αν η φωτογραφία ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
NO ES IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual. pic.twitter.com/psbOHAOBhV— Marcos Mondría (@marcosmondria10) May 1, 2026