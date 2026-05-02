Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», με χιλιάδες ενδιαφερόμενους να σπεύδουν να προλάβουν τις προθεσμίες, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν ευνοϊκό στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Καθώς πλησιάζει η τελική ημερομηνία, το ενδιαφέρον κορυφώνεται και οι αιτήσεις αυξάνονται, με πολλούς να βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

Η προθεσμία για την ένταξη στο πρόγραμμα έχει οριστεί έως το τέλος Μαΐου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων φτάνει στις 2 Ιουνίου 2026, γεγονός που ανεβάζει την πίεση στους υποψήφιους δικαιούχους αλλά και στις τράπεζες που διαχειρίζονται τις αιτήσεις.

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας 25 έως 50 ετών, δίνει τη δυνατότητα αγοράς πρώτης κατοικίας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ για το μισό ποσό του δανείου δεν επιβάλλονται τόκοι, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έντονο ενδιαφέρον

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον είναι έντονο. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί πάνω από 13.400 δάνεια, συνολικής αξίας άνω του 1,6 δισ. ευρώ, με το μέσο ύψος δανείου να διαμορφώνεται περίπου στις 120.000 ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη μεγάλη ζήτηση για το πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το κόστος στέγασης παραμένει υψηλό.

Παράλληλα, η πίεση των προθεσμιών οδηγεί πολλούς ενδιαφερόμενους να κινηθούν άμεσα, καθώς η διαδικασία δεν είναι απλή. Απαιτείται αρχικά η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας, στη συνέχεια η υποβολή αίτησης σε τράπεζα και έπειτα η αξιολόγηση του φακέλου, που μπορεί να διαρκέσει έως και 30 ημέρες.

Ωστόσο, όσο πλησιάζει η λήξη του προγράμματος, αναδεικνύονται και σημαντικές δυσκολίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές τράπεζες έχουν αρχίσει να «φρενάρουν» την παραλαβή νέων αιτήσεων, καθώς εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να τις επεξεργαστούν εγκαίρως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι, παρότι έχουν λάβει προέγκριση δανείου, να μην μπορούν τελικά να προχωρήσουν στην υποβολή πλήρους αίτησης.

Η εξέλιξη αυτή αφορά κυρίως όσους βρίσκονταν σε ενδιάμεσο στάδιο, έχοντας ήδη εντοπίσει ακίνητο και ξεκινήσει τη συγκέντρωση δικαιολογητικών. Πρόκειται για διαδικασία που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς πολλά ακίνητα – λόγω παλαιότητας – δεν διαθέτουν πλήρη φάκελο, όπως ηλεκτρονική ταυτότητα ή άλλα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Στις 2 Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία

Στην πράξη, η καταληκτική ημερομηνία της 2ας Ιουνίου φαίνεται να αφορά κυρίως αιτήσεις που έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά, αφήνοντας εκτός όσους δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα βήματα.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες αξίας έως 250.000 ευρώ, επιφάνειας έως 150 τετραγωνικών μέτρων και με οικοδομική άδεια έως το 2007, με στόχο την αξιοποίηση υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος. Παράλληλα, τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί, ώστε να καλύπτουν περισσότερους δικαιούχους.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτυπώνει την ανάγκη πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, ιδιαίτερα για νέους και ζευγάρια που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις σημερινές τιμές της αγοράς. Ωστόσο, η πορεία του προγράμματος δεν ήταν χωρίς εμπόδια, καθώς από την αρχική φάση είχαν καταγραφεί καθυστερήσεις και ανάγκη προσαρμογών.

Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, το βασικό ερώτημα για πολλούς είναι αν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες ή αν θα χρειαστεί να στραφούν σε εναλλακτικές λύσεις, όπως τα συμβατικά στεγαστικά δάνεια, τα οποία όμως συνεπάγονται υψηλότερο κόστος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι τελευταίες ημέρες πριν τη λήξη του «Σπίτι μου ΙΙ» θυμίζουν αγώνα δρόμου, με τους ενδιαφερόμενους να «τρέχουν» για να προλάβουν μια ευκαιρία που, για αρκετούς, ενδέχεται τελικά να μείνει… στη μέση.