Με στόχο να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, με στόχο να μπορούν να το αξιοποιήσουν περισσότεροι πολίτες που αναζητούν χαμηλότοκα δάνεια για αγορά κατοικίας.

Η βεντάλια των εισοδηματικών κριτηρίων ανοίγει και διαμορφώνεται ως εξής:

Για τους άγαμους, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους, το όριο ανεβαίνει από 28.000 σε 35.000 ευρώ.

Η προσαύξηση ανά παιδί αυξάνεται στα 5.000 ευρώ, από 4.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Έτσι, για μια τετραμελή οικογένεια, το ανώτατο εισόδημα διαμορφώνεται πλέον στις 45.000 ευρώ ετησίως, έναντι 36.000 ευρώ σήμερα.

Για τον υπολογισμό των κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους. Εάν αυτό υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο, τότε προσμετράται ο μέσος όρος εισοδημάτων της τελευταίας τριετίας, με βάση την οικογενειακή κατάσταση που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης.

Παρατάσεις στις προθεσμίες

Παράλληλα, όπως δήλωσε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, θα δοθούν παρατάσεις στις βασικές προθεσμίες του προγράμματος. Συγκεκριμένα:

Η προθεσμία υπαγωγής στο «Σπίτι μου 2» μετατίθεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 31 Μαΐου 2026.

Η προθεσμία για την τελική εκταμίευση παρατείνεται από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 31 Αυγούστου 2026.

Νέα επιδότηση για ανακαινίσεις

Παράλληλα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επιδοτεί εργασίες ανακαίνισης κατοικιών, μαζί με μέρος των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Μέχρι σήμερα, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενεργειακή αναβάθμιση. Με τη νέα ενδιάμεση αναθεώρηση, θα δοθεί η δυνατότητα να χρηματοδοτούνται και γενικές εργασίες ανακαίνισης, ώστε να αξιοποιηθούν παλαιά διαμερίσματα και να ενισχυθεί η προσφορά στην αγορά κατοικίας.

«Προχωράμε σε ένα σημαντικό νέο πρόγραμμα, το πρώτο πιλοτικό με ευρωπαϊκούς πόρους… Είμαστε πολύ κοντά στις ανακοινώσεις», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης, εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Απρίλιο ή Μάιο του 2026.

Νέα στεγαστικά μέτρα

Οι αλλαγές στο «Σπίτι μου 2» και το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων εντάσσονται στο πακέτο παρεμβάσεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το στεγαστικό πρόβλημα. Όπως έχει δηλώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, νέα μέτρα θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό πριν από το τέλος του έτους.