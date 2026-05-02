Ήθελαν τιμωρία και στον Ναν

Δεν θα είναι στο Final Four της Euroleague ο Γιαννακόπουλος εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός και κάποιοι ήθελαν να απουσιάσει και ο Ναν. Αμέσως μετά το δεύτερο παιχνίδι στη Βαλένθια υπήρξαν συστάσεις προς τους ανθρώπους της λίγκας για τιμωρία του Αμερικανού άσου αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η Euroleague αφήνει εκτός γηπέδου τον Γιαννακόπουλο και αυτό ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτούς που θα ήθελαν και τον Ναν νοκ άουτ, οπότε δεν θα δοθεί συνέχεια στο θέμα. Στις τάξεις των πράσινων πάντως είναι έξαλλοι με την ισπανική ομάδα και θεωρούν πως αυτό που ήθελε η Βαλένθια ήταν μια επανάληψη όσων έγιναν το 2023 στο Ρεάλ – Παρτιζάν.

Οι εκπλήξεις του σίγουρου Αταμάν

Τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια έδωσαν στον Παναθηναϊκό την ώθηση που ήθελε και πρόσθεσαν πίεση στις άλλες ομάδες που στοχεύουν στο τρόπαιο. Αλλιώς θα είναι ένα Final Four χωρίς τους πράσινους, αλλιώς θα είναι με αυτούς εκεί, στην έδρα τους. Και όπως λένε άνθρωποι που είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, ο Αταμάν ετοιμάζει εκπλήξεις για το Final Four. Ο Τούρκος ήταν σίγουρος εξαρχής, όταν χάθηκαν οι ελπίδες για πλεονέκτημα έδρας, ότι ο κατάλληλος αντίπαλος στα play off ήταν η Βαλένθια. Ήταν και είναι σίγουρος ότι η ομάδα του θα προκριθεί στο Final Four και είναι σίγουρος και για την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι αιώνιοι, ο Μπόνγκα και το NBA

Νέο μεταγραφικό σενάριο κυκλοφορεί στο μπάσκετ και θέλει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρονται για τον Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν. Ισχύει; Αν ρωτήσεις ανθρώπους των δύο ομάδων θα διαψεύσουν τα πάντα καθώς τα μεταγραφικά είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή ερυθρόλευκους και πράσινους. Αν πάντως αποφασίσει να κάνει κίνηση κάποια εκ των ελληνικών ομάδων, ή και οι δύο, θα πρέπει να ξέρει ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, γιατί ενδιαφέρον υπάρχει και από Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ. Και υπάρχει και η προοπτική του NBA, στο οποίο θέλει να δοκιμάσει ξανά την τύχη του ο 26χρονος φόργουορντ.

Τον πρώτο λόγο για Βαλαντσιούνας

Πρόταση στον Βαλαντσιούνας έκανε η Ζαλγκίρις αλλά σε αυτό το θέμα ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα αποφασίσει το τι θα γίνει. Οι Λιθουανοί προσφέρουν συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 2 εκατ. ευρώ στον συμπατριώτη τους σέντερ, ποσό μικρότερο από αυτό που του είχαν προσφέρει το περασμένο καλοκαίρι οι πράσινοι και τον είχαν πείσει να πει το «ναι», ταξιδεύοντας στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Τελικά παρέμεινε στις ΗΠΑ για τους Ντένβερ Νάγκετς, είναι αρκετά πιθανό όμως σε λίγους μήνες να καταφέρει να αποδεσμευτεί και να ετοιμάσει βαλίτσες για Ευρώπη. Και τότε ο Παναθηναϊκός θα κρίνει τα πάντα. Αν τον θέλει ακόμη, θα τον αποκτήσει.

Το θέλει ο ΠΑΟΚ αλλά μπορεί;

Πολύ περίεργο είναι το κλίμα στον ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για τα play off και κανείς δεν ξέρει τι να περιμένει. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο βέβαια πάντα υπάρχουν διάφορες φήμες για το τι θα κάνει η μία ή η άλλη ομάδα και το ίδιο συμβαίνει και τώρα, στη Θεσσαλονίκη όμως δεν ασχολούνται με αυτά. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ξεκάθαρος στη συζήτησή του με προπονητή και αρχηγούς και αυτό που περιμένει να δει είναι ένα δυνατό finish στη σεζόν με διαδοχικές νίκες. Από εκεί και πέρα, θα φανεί στο χορτάρι αν ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του μπορούν ή έχουν καταρρεύσει οριστικά.

Σαν να μην υπάρχει ο Μπενίτεθ

Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει και η διοίκηση να μην κάνει την παραμικρή κουβέντα με τον Μπενίτεθ για αυτό το θέμα. Καθημερινά προτείνονται παίκτες στους πράσινους, στον Ισπανό όμως κανείς δεν λέει τίποτα για αυτά τα θέματα. Απορρίπτουν παίκτες που θεωρούν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν, κάνουν τις πρώτες επαφές με κάποιους που μπορεί όντως να αποτελέσουν στόχους, γενικά απορρίπτουν ή εγκρίνουν χωρίς να παίρνουν τη γνώμη του Μπενίτεθ και αυτό είναι ακόμη μία επιβεβαίωση για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών το καλοκαίρι. Με τον Ισπανό να παίρνει όλο το ποσό της αποζημίωσης.