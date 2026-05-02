Αναμφίβολα στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Ζλάτιμπορ εκτός έδρας για τα play off του Σερβικού πρωταθλήματος, ο Νίκολα Κάλινιτς ήταν ο μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής.

Αρχικά κατά την διάρκεια της αναμέτρησης υπήρξε μεγάλη ένταση με τον Ματέι Τσίμπεϊ με τους δύο παίκτες να βρίσκονται στο παρκέ και τον Κάλινιτς να του ρίχνει γροθιά και ακολούθησε σύρραξη.

Η ένταση όμως συνεχίστηκε και μετά το τέλος του ματς, όπου ο Κάλινιτς σκαρφάλωσε στην εξέδρα σε έξαλλη κατάσταση, και τα έβαλε ξανά με Ματέι Τσίμπεϊ και όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί.

