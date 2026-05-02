Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρίσκονται μια νίκη μακριά από την συμμετοχή τους στο Final-4 της Αθήνας και η προοπτική ενός τελικού στην Euroleague των δύο «αιώνιων» αντιπάλων έχει προκαλέσει παροξυσμό στις τάξεις των φιλάθλων που ψάχνουν εισιτήρια.

Η επίσημη Euroleague εδώ και μέρες έχει ανακοινώσει πως το Final-4 ειναι sold out, ωστόσο στην μεταπώληση εισιτηρίων γίνεται… πάρτι με τις τιμές να είναι εξωφρενικές!

Τα πιο «οικονομικά» πακέτα για το διήμερο ξεκινούν από περίπου 2.250 ευρώ, ενώ σε VIP θέσεις φτάνουν και ξεπερνούν ακόμα και τις 15.000 ευρώ!

Αν συγκριθούν μάλιστα, οι τιμές τα εισιτήρια που κόστιζαν γύρω στα 800 ευρώ, πλέον πωλούνται ακόμα και πάνω από 3.500 ευρώ!

Παράλληλα, υπάρχουν και επιλογές για μεμονωμένες ημέρες, με τις τιμές να κυμαίνονται από 1.200 έως και 10.500 ευρώ μόνο για τους ημιτελικούς!