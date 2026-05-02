Μια 55χρονη χήρα βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο ενός Τζαμαϊκανού κατά 26 χρόνια νεότερό της, όταν της έμαθε να κάνει twerking, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει την απώλεια του συζύγου της.

Η Kimberley Hurst από τη Φλόριντα γνώρισε στο TikTok το 2025 τον Jevor Hardware το διάστημα που ο άνδρας της έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Λίγους μήνες μετά τον θάνατό του, η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στη Τζαμάικα για να γνωρίσει από κοντά τον διαδικτυακό της φίλο, έγραψε η Mirror.

Καθημερινά έκαναν βόλτες και ερχόντουσαν όλο και πιο κοντά, καθώς ο Jevor, πέρα από ξεναγός, της έμαθε καταδύσεις, αλλά και να κάνει twerking.

Έκτοτε, έγιναν ζευγάρι, αλλά ζουν ξεχωριστά, με την Kimberley να ταξιδεύει στην Καραϊβική κάθε έξι μήνες για να δει τον αγαπημένο της.

Η σχέση τους έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, όμως, τόσο γιατί έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας, όσο και γιατί η πρώτη τους επαφή έγινε όσο ο σύζυγος της Kimberley έδινε μάχη με τον καρκίνο.

«Αυτό επηρεάζει πραγματικά την οικογένεια και τους φίλους μας, και έχουμε αναγνωρίσει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του, αλλά δεν έχουν όλοι πλήρη εικόνα της ζωής μας. Δεν μπορώ να πω ψέματα: Στην αρχή ήταν δύσκολο να διαβάζω τα σχόλια, καθώς ήταν πραγματικά σκληρά», είπε η 55χρονη.

«Μπορώ να πω ότι μπορείς να το εκλάβεις με δύο τρόπους: είτε κλαίγοντας, είτε αποδεχόμενος την κατάσταση και προχωρώντας μπροστά, με σκοπό να δείξεις στον κόσμο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να έχεις μια σχέση με διαφορά ηλικίας, γιατί αν αγαπάς και συμπεριφέρεσαι με σεβασμό, έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και δεν δέχεσαι τίποτα λιγότερο από αυτό το άτομο», πρόσθεσε σε σχόλια που έκανε για τις αρνητικές αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει η σχέση της.