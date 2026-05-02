Ένα άγριο έγκλημα ερευνά η αστυνομία, καθώς Εβραίος εντοπίστηκε διαμελισμένος μέσα σε ντουλάπα που είχε πεταχτεί στη μέση του δρόμου.

Η δολοφονία σημειώθηκε στη Μπογκοτά της Κολομβίας και θύμα είναι ο 51χρονος Ναχούμε Ισραήλ Έμπερ, μέλος της Χασιδικής κοινότητας Μπελζ στο Μπόρο Παρκ του Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, ο Ναχούμε έψαχνε Εβραία γυναίκα και πρόσφατα γνώρισε μία στο διαδίκτυο, η οποία υποστήριξε ότι προέρχεται από την εβραϊκή κοινότητα της Κολομβίας.

Έτσι, ταξίδεψε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής για να γνωριστούν από κοντά, αλλά τελικά συνάντησε τον θάνατο.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να βγαίνει από το Airbnb του στην πρωτεύουσα της Κολομβίας γύρω στις 9 το βράδυ της 21ης Απριλίου και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.

Λίγες μέρες αργότερα σε δρόμο της Μπογκοτά εντοπίστηκε μια ντουλάπα γεμάτη αίματα και όταν την άνοιξαν, βρήκαν διαμελισμένο τον 51χρονο.

Οι πρώτες πληροφορίες τον ανέφεραν ως ραβίνο και υποστήριξαν πως δολοφονήθηκε, επειδή ήταν Εβραίος, αλλά η αστυνομία εκτιμά ότι έπεσε θύμα συμμοριών, ενώ αναζητά τη γυναίκα με την οποία μιλούσε διαδικτυακά.