Το καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με το οποίο ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 κόντρα στη Βαλένθια, είναι στην κορυφή του top-10 της Euroleague για τα δεύτερα παιχνίδια των play off.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να σπάσουν την έδρα των Ισπανών από το πρώτο παιχνίδι και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, πετυχαίνοντας και δεύτερη εκτός έδρας νίκη, με αποτέλεσμα να είναι αγκαλιά, πλέον, με την πρόκριση στο Final Four.

Η δεύτερη νίκη του Παναθηναϊκού ήρθε με το εκπληκτικό buzzer-beater του Χέιζ-Ντέιβις στην παράταση και αυτή είναι η φάση επιλέχθηκε από τη Euroleague ως η καλύτερη των δεύτερων αγώνων των play off, καθώς είναι στο Νο1 του top-10.

Το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στο «τριφύλλι» και τη Βαλένθια θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη (6/5) στο Telecom Center Athens και αν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πάρει τη νίκη θα κάνει το 3-0 και θα σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four.