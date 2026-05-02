Με ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για την αυριανή (3/5, 21:00) αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για την 3η αγωνιστική των play off της Super League.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής για τον αγώνα έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες, λόγω ενοχλήσεων.

Επίσης, δεν υπολογίζονται για το ματς με την Ένωση και οι τραυματίες Κάτρης, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.