Ρωσικά στρατεύματα προχωρούν αργά προς την πόλη Κοστιαντινίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, προσπαθώντας να δημιουργήσουν πάτημα κοντά σε περιοχή όπου υπάρχει ισχυρή άμυνα, δήλωσε σήμερα ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Ουκρανίας.

Η Κοστιαντινίφκα μαζί με άλλες πόλεις σχηματίζουν μια οχυρή ζώνη, όπως αποκαλείται, στην ανατολική Ουκρανία – μια περιοχή που είναι καλά οχυρωμένη από τον ουκρανικό στρατό.

«Απωθούμε τις επίμονες προσπάθειες της ρωσικής κατοχικής δύναμης να αποκτήσει πάτημα στα περίχωρα της Κοστιαντινίφκα χρησιμοποιώντας τακτικές παρείσφρησης. Μέτρα κατά της δολιοφθοράς είναι σε εξέλιξη στην πόλη», δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ο Ολεξάντρ Σίρσκι, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ουκρανικό πρόγραμμα με χάρτες του πεδίου της μάχης που αποκαλείται DeepState δείχνει πως ρωσικά στρατεύματα έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μια περιοχή μόλις ένα χιλιόμετρο από τα νότια περίχωρα της πόλης.

Μικρά τμήματα της Κοστιαντινίφκα στα νοτιοανατολικά σημειώνονται ως γκρίζα ζώνη, που σημαίνει ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία έχουν πλήρη έλεγχο σε αυτά.

Επιθέσεις με μικρές ομάδες πεζικού

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε την Τετάρτη, 29 Απριλίου ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη Νοβοντμιτρίφκα, βόρεια της Κοστιαντινίφκα. Ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ, δήλωσε τον Απρίλιο πως τα στρατεύματα προωθούνταν βόρεια και νότια της πόλης.

Ο Σίρσκι δήλωσε οι ρωσικές επιθετικές προσπάθειες έχουν αυξηθεί σημαντικά τον Απρίλιο. Από τη Δευτέρα, ρωσικά στρατεύματα έχουν εξαπολύσει 83 επιθέσεις στον τομέα αυτόν χρησιμοποιώντας μικρές ομάδες πεζικού, πρόσθεσε.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να αποχωρήσει από περιοχές που ελέγχει στην περιφέρεια Ντονέτσκ και στη γειτονική περιφέρεια Λουχάνσκ τις οποίες δεν κατάφερε να καταλάβει στον πλήρους κλίμακας πόλεμο που εξαπέλυσε πριν από τέσσερα χρόνια. Συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν περιέλθει σε τέλμα σχετικά με το θέμα αυτό, καθώς Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως το Κίεβο δεν πρόκειται να εκχωρήσει έδαφος που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

Τα τελευταία λίγα χρόνια, τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν καμία μεγάλη πόλη στην Ουκρανία, προχωρώντας αργά και καταλαμβάνοντας μικρούς οικισμούς, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία.

Η μικρή πόλη Ποκρόφσκ, οι περισσότεροι από τους 60.000 προπολεμικά κατοίκους της έχουν φύγει, ήταν το πιο σημαντικό εδαφικό κέρδος για τη Μόσχα πέρυσι. Τα ρωσικά στρατεύματα χρειάστηκαν μήνες για να προωθηθούν εκεί και το Κίεβο λέει ότι εξακολουθεί να κατέχει ορισμένες θέσεις στην πόλη.