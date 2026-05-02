Με ανάρτησή του στα social media ο Εργκίν Αταμάν υπερασπίστηκε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος τιμωρήθηκε από τη Euroleague με αποκλεισμό τριών αγώνων έπειτα από όσα συνέβησαν στη Βαλένθια.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα απουσιάσει από το Final Four του Telecom Center Arens αν η ομάδα του καθαρίσει με 3-0 τη Βαλένθια στα play off και ο Αταμάν με story που ανέβασε στο Instagram εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στον Γιαννακόπουλο, γράφοντας τα εξής…

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν πάθος, συναίσθημα και εμπιστοσύνη και που μιλούν πάντα ευθέως, όχι πίσω από την πλάτη των άλλων. Ο Δημήτρης απλώς διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, απευθείας στους διαιτητές, όπως καταγράφεται και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague.

Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά θεωρείτε ότι δεν αξίζει να βρίσκεται στο γήπεδό του για το Final Four. Κανείς, ακόμη και οι συνάδελφοι-αντίπαλοί μου, δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ. Να είστε γενναίοι, να είστε δίκαιοι!».