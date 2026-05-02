Στο πένθος έχει βυθιστεί η ομογένεια του Σικάγο από τη δολοφονία του 38χρονου αστυνομικού Ιωάννη Βαρθολομαίου, ο οποίος έπεσε νεκρός εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο αστυνομικός και ένας συνάδελφός του συνόδευσαν σε νοσοκομείο τον 26χρονο Αλφόνσο Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

Ο Τάλεϊ κατά τη διάρκεια της εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε, κατάφερε να βρει ένα όπλο και πυροβόλησε τους δύο αστυνομικούς. Ο Ιωάννης Βαρθολομαίος πέθανε επί τόπου, ενώ ο συνάδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ακόμη και τώρα δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Στη συνέχεια, ο 26χρονος έφυγε γυμνός, με τα ηλεκτρόδια ακόμη πάνω του, αλλά συνελήφθη μετά από λίγο.

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026



Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, η σορός του 38χρονου θα τεθεί σε ανοικτό προσκύνημα την Πέμπτη 7 Μαΐου, από τις 2 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα (St. Andrew’s Greek Orthodox Church) στο Σικάγο. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 10 π.μ., στον ίδιο ναό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Βαρθολομαίος, καταγόμενος από το Έβανστον, αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ρενέ, και τα τρία τους παιδιά. Σύμφωνα με το συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».

Την ίδια στιγμή, στην πόλη εκδηλώνεται ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια του δολοφονημένου αστυνομικού, με κατοίκους, επιχειρήσεις και οργανώσεις να κινητοποιούνται για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των οικείων του.

Στη γειτονιά Albany Park, όπου υπηρετούσε στο 17ο Αστυνομικό Τμήμα, πολίτες συρρέουν σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο, αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα. «Λυπάμαι για την οικογένειά του. Βγαίνει για να υπηρετήσει και να προστατεύσει τον κόσμο και καταλήγει να πυροβολείται ξαφνικά», δήλωσε η κάτοικος Λίζα Ντούτι (Lisa Duty), αποτυπώνοντας το κλίμα συγκίνησης.

Όπως ανέφερε η ηλεκτρονική έκδοση του «Εθνικού Κήρυκα», ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες στήριξης της οικογένειας του ομογενούς αστυνομικού. Ο Μπρένταν Ο’Μπράιαν (Brendan O’Brien), ιδιοκτήτης του μπαρ «Reilly’s Daughter» στο Όουκ Λόουν, ετοιμάζει εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την οικογένεια του εκλιπόντος. «Όσο κι αν δεν μας αρέσει να το κάνουμε αυτό, είναι κάτι σπουδαίο όταν η κοινότητα συσπειρώνεται για να στηρίξει έναν πεσόντα διασώστη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συνάδελφοι αστυνομικοί που γνώριζαν προσωπικά τον Βαρθολομαίο τον περιγράφουν ως «έναν εξαιρετικό άνθρωπο».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα διατεθούν προς πώληση μπλουζάκια έναντι 25 δολαρίων, με τα έσοδα να κατευθύνονται εξ ολοκλήρου στην οικογένεια. «Ελπίζουμε να συγκεντρώσουμε χιλιάδες δολάρια. Το 100% θα δοθεί απευθείας στους δικούς του ανθρώπους», σημείωσε ο Ο’Μπράιαν.