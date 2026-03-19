Συνελήφθησαν δύο άντρες, 38 και 34 ετών, και μία 32χρονη σε περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Μαρτίου, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με διακίνηση ναρκωτικών περιμετρικά της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το απόγευμα της Τρίτης, 17 Μαρτίου 2026, ο 34χρονος προμηθεύτηκε, και για λογαριασμό της 32χρονης, ποσότητα κοκαΐνης από τον 38χρονο στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ακολούθησε επιχείρηση για τον τερματισμό της δράσης τους, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους, σε όχημα αλλά και σε χώρο-«καβάτζα» που χρησιμοποιούσε ο 38χρονος στο Πέραμα, όπου εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και MDMA.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

26 κιλά και 591,15 γραμμάρια κοκαΐνης,

8 κιλά και 1 γραμμάριο κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

4 κιλά και 650,4 γραμμάρια MDMA,

454 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

24,6 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

αεροβόλο όπλο με γεμιστήρα και 18 αμπούλες,

4 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

4 κινητά,

2 οχήματα και

2.540 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο 38χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.