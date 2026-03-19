Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το 2025 επιτυγχάνοντας τους στόχους του Επιχειρηματικού της πλάνου, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται στα €2 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα €0,45 δισ. καταδεικνύοντας το μέγεθος του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €2,8 δισ., εκ των οποίων το 87% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής, που αποτελούν τις βασικές περιοχές εστίασης στο πλαίσιο της αξιοποίησης των προκλήσεων και των ευκαιριών από την ενεργειακή μετάβαση.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του 2025 από 5,5GW το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Στη μεγάλη αυτή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ συνέβαλε και η σημαντική πρόοδος που καταγράφηκε το δ΄ τρίμηνο 2025 με την ολοκλήρωση έργων συνολικής ισχύος 0,55 GW στην Ελλάδα και 0,27 GW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία. Η ανάπτυξη του πράσινου χαρτοφυλακίου συνεχίζεται, με την εγκατεστημένη ισχύ να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα επόμενα τρίμηνα, καθώς έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή ή και σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών).

Επιπλέον, το δ’ τρίμηνο του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την κατασκευή των πρώτων σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (BESS), και συγκεκριμένα 50MW στην Ελλάδα και 9MW στη Ρουμανία. Πρόκειται για έργα τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας καθώς προφέρουν ευελιξία και συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των ΑΠΕ και την αξιοποίηση της ενέργειας που παράγουν κατά το βέλτιστο τρόπο.

Σε επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή από ΑΠΕ κατέγραψε αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2024, λόγω της υψηλότερης παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά κατά 39% και 13% αντίστοιχα έναντι του 2024 σε συνέχεια της προσθήκης νέας ισχύος. Η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών ήταν για ακόμα μία χρονιά σε χαμηλά επίπεδα παραμένοντας ουσιαστικά σταθερή στις 3,4 TWh, με βελτιωμένη εικόνα στο δ΄ τρίμηνο 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,9 TWh και αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,7 TWh, που αντιστοιχεί στο 13% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Το 2026 είναι η τελευταία χρονιά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, ολοκληρώνοντας ένα κομβικό βήμα της στρατηγικής απολιγνιτοποίησης και ενισχύοντας τη μετάβαση της ΔΕΗ προς ένα πιο βιώσιμο, ευέλικτο και αποδοτικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στις 7,7TWh, που αντιστοιχεί στο 37% της συνολικής παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η ένταση των εκπομπών CO 2 (Scope 1) μειώθηκε κατά περίπου 5% σε σύγκριση με το 2024.

Η στρατηγική μετάβαση του Ομίλου προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο και η συνολική ενίσχυση των επιδόσεών του σε θέματα ESG αποτυπώνονται στις νέες αναβαθμίσεις που έλαβε από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025:

MSCI: Αναβάθμιση της αξιολόγησης σε “A” (από “BBB”), αναγνωρίζοντας την πρόοδο στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, την επέκταση των ΑΠΕ και την Εταιρική Διακυβέρνηση

S&P Global: Σημαντική άνοδος με τη βαθμολογία S&P Global CSA να ανέρχεται στο 50 (από 42) και τη βαθμολογία S&P Global ESG στο 51 (από 44)

EcoVadis: Αύξηση της βαθμολογίας κατά 8 μονάδες, με τη συνολική επίδοση να διαμορφώνεται σε 65/100, κατατάσσοντας τον Όμιλο στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν το 2025 και 3 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου.

ATHEX ESG: Επίτευξη 97% στο “ESG Transparency Score”, γεγονός που φέρνει τον Όμιλο στην 6 η θέση της συνολικής αξιολόγησης, καθώς και στη 2 η θέση στην κατάταξη του κλάδου

ISS: Το συνολικό performance score της ΔΕΗ αυξήθηκε σε 47,04 από 41,29 το 2024, οδηγώντας σε αναβάθμιση της αξιολόγησης σε «C+» (από «C»).

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €2 δισ. από €1,8 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,45 δισ. από €0,36 δισ.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, παρά τις υψηλές επενδύσεις. Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,2x, αντανακλώντας το υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος ως ανώτατο όριο στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πολιτικής του, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €6,5 δισ. στις 31.12.2025.

Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,60/μετοχή, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2024.Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,60/μετοχή (λαμβάνοντας υπόψη την εξαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και δεν δικαιούνται μερίσματος).

Προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Νοέμβριο του 2025, για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας €0,7 δισ. και διανομή μερίσματος ύψους €0,80/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβεβαιώνουν τη συνεπή πρόοδο που καταγράφουμε στην υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη σταθερή ενίσχυση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μας επίδοσης.

Συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό του Ομίλου, με έμφαση στην ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της ευελιξίας του ενεργειακού μας χαρτοφυλακίου και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής μέσω στοχευμένων επενδύσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και δημιουργούν σταθερή αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η εγκατεστημένη ισχύς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανέρχεται πλέον σε 7,2 GW, ενώ έργα συνολικής ισχύος 3,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη επέκταση του χαρτοφυλακίου μας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των δραστηριοτήτων δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία έχει διαμορφωθεί σε €5,7 δισ., ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Για το 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, για EBITDA ύψους €2,4 δισ. και καθαρά κέρδη €0,7 δισ.»