Η Euronext Athens υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της LAMDA Development με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου, κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

«Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση που πραγματοποιεί η LAMDA Development στην Ελληνική Αγορά από τον Ιούλιο του 2020, έχοντας αντλήσει συνολικά 1.4 δισ. ευρώ.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις δυνατότητες της εγχώριας αγοράς εταιρικών ομολόγων για τη χρηματοδότηση των έργων στο μέτωπο του Ελληνικού, καθώς και την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια από μια ευρεία και ποιοτική δεξαμενή εγχώριων και διεθνών επενδυτών, με σταθερά υψηλά ποσοστά υπερκάλυψης» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες της Εuronext Athens, Nίκος Κοσκολέτος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Oδυσσέας Αθανασίου, τόνισε: «Για τέταρτη φορά, τα τελευταία έξι χρόνια, η επενδυτική κοινότητα δείχνει την εμπιστοσύνη της στην LAMDA Development, η οποία και σήμερα φάνηκε έμπρακτα με την υπερκάλυψη του τέταρτου ομολόγου που έχει εκδώσει ο όμιλος μας. Θερμές ευχαριστίες σε όλους και ιδιαίτερα τους ιδιώτες επενδυτές που με ένα ποσοστό – ρεκόρ συμμετοχής, δείχνουν τη στήριξη τους στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας: στα εμπορικά κέντρα, στις μαρίνες και φυσικά στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης το The Ellinikon».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, συνεχάρη τον κ. Αθανασίου, τη Διοίκηση της LAMDA και όσους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης και ανέφερε ότι «η σημερινή έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου της LAMDA Development είναι μια διπλά θετική εξέλιξη: αφενός για την ελληνική κεφαλαιαγορά που επιτελεί τον αναπτυξιακό της ρόλο και αφετέρου γιατί ενισχύεται μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα. Ως Ε.Κ. είμαστε πάντα έτοιμοι και πρόθυμοι να συνδράμουμε κάθε τέτοια προσπάθεια που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία».