To χρονικό ενός κυοφορούμενου deal στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε χθες. Μια συμφωνία που αναμφίβολα θα επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά δεδομένου ότι η συνεργασία μεταξύ της ΔΕΗ και της Vodafone Ελλάδος όσον αφορά στον τομέα της ανάπτυξης των υποδομών οπτικών ινών, ενδεχομένως να γεννήσει συνέργειες τόσο στο τηλεοπτικό περιεχόμενο όσο και στην κινητή τηλεφωνία.

Επισημαίνεται πάντως ότι προς ώρας η εν λόγω συμφωνία αφορά σε ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων, που σημαίνει ότι τελικώς -και για διάφορους λόγους- η συμφωνία για τη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας που θα ενσωματωθούν οι δραστηριότητες ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδος όσον αφορά στα δίκτυα οπτικών ινών (FTTH) να μην προχωρήσει.

Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ η Vodafone ακουγόταν ότι επιχειρούσε ένα είδος αποεπένδυσης στο κομμάτι των δικτύων των οπτικών ινών, οπότε η εν λόγω συμφωνία δίνει άλλη προοπτική στην επόμενη ημέρα της Vodafone.

Toύτων δοθέντων και σε περίπτωση που το σχέδιο τεθεί σε εφαρμογή, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Ιδίως από τη στιγμή που το πλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει και την πρόθεση του ομίλου Vodafone να συμμετάσχει με επιπλέον κεφάλαια στο νέο σχήμα. Και αυτό γιατί υπάρχει μία τεράστια διαφορά όσον αφορά στις υποδομές που θα συνεισφέρουν οι δύο πλευρές.

Από τη μία έχουμε τη ΔΕΗ FiberGrid, το FTTH δίκτυο της οποίας έχει φθάσει σε επίπεδο κάλυψης τα 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ από την άλλη αυτό της Fiber2All, όπως ονομάζεται η εταιρεία της Vodafone Ελλάδος, που είναι στις 550 χιλιάδες. Η διαφορά είναι μεγάλη και θα πρέπει να καλυφθεί με κάποιον τρόπο δεδομένου ότι το υπάρχον πλάνο της FiberGrid είναι να φθάσει στα 3,8 εκατ. γραμμές, ενώ εκείνο της Fiber2All στις 850 χιλιάδες.

Οπότε για να υπάρξει ισότιμη συμμετοχή (50% – 50%) στο νέο σχήμα, ο βρετανικός όμιλος θα πρέπει να καταβάλει κεφάλαια. Όμως, αυτή η κίνηση αποτελεί μία σαφή ένδειξη ότι για τη Vodafone η Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία και ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει όπως είχε ακουστεί στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν.

Χονδρική Παροχή Υπηρεσιών

Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της χονδρικής παροχής υπηρεσιών σύνδεσης και θα αποτελέσει ουσιαστικά το αντίπαλο δέος στην Telekom Ελλάδος (πρώην Cosmote Telekom), η οποία διατηρεί -προς το παρόν- τα πρωτεία όσον αφορά στην ανάπτυξη δικτύου FTTH. Το πλάνο της Telekom είναι να φθάσει στα 3,5 εκατ. γραμμές όσον αφορά στην κάλυψη με δίκτυο οπτικών ινών μέσα στα επόμενα χρόνια, όποτε είναι προφανές ότι η «μάχη» αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κύκλοι της αγοράς στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά το μέλλον της Nova. Η BC Partners, ο βασικός μέτοχος της United Group που ελέγχει τη Nova, δεν έχει κρύψει την πρόθεση του να πουλήσει τον όμιλο είτε ολόκληρο είτε σε τμήματα. Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα θα μπορούσαν να πουληθούν είτε «πακέτο» είτε σε τμήματα.

Και εκεί έρχονται τα σενάρια που θέλουν να υπάρχει ενδιαφέρον για τις υποδομές σταθερής, ήτοι τη United Fiber, από την πλευρά της Telekom Ελλάδος. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η περίπτωση οι δραστηριότητες στην κινητή τηλεφωνία συν τους πελάτες της σταθερής να πουληθούν σε κάποιον ενδιαφερόμενο, όπως είναι η ΔΕΗ, και η EON TV (σ.σ. η υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης) σε κάποιον άλλο «παίκτη». Με δεδομένο ότι υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης και των δικαιωμάτων μετάδοσης αθλητικού περιεχομένου με εμφάνιση νέων «παικτών» που έχουν τη στήριξη μεγάλων επιχειρηματικών οικογενειών, η περίπτωση της EON TV αλλά και των υπόλοιπων συμμετοχών της Nova σε τηλεοπτικά κανάλια θα μπορούσε να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Όπως υπάρχει και το ενδεχόμενο ένας «παίκτης» όπως η ΔΕΗ να αποκτήσει συνολικά όλες τις δραστηριότητες της Nova. Η περίπτωση της United Fiber έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν άλλο λόγο και αυτό είναι το δεύτερο θέμα που κοιτάνε πολλοί παρατηρητές.

Η United Fiber έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη καλωδιακών συστημάτων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν όσον αφορά στο backbone των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τέλος τα συστήματα αυτά, όμως, δεν είναι μόνο κρίσιμα για την ομαλή παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών συνδέσεων αλλά και για τη διασύνδεση των data centers, μία αγορά που δείχνει τάσεις «εκτόξευσης» στην Ελλάδα.