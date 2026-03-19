Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα, την Παρασκευή (20/3), στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague και αναφέρθηκε και στον εαυτό του, λέγοντας πως θα ήθελε να έχει επιστρέψει στη δράση δύο μήνες νωρίτερα.

Οι «πράσινοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να συνεχίσουν το κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 6άδα για την απευθείας πρόκριση στα play off, με τον Γάλλο σέντερ να τονίζει πως ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους είναι ο… εαυτός τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λεσόρ…

Για το πότε θα είναι ξανά στο 100%: «Δεν έχω ιδέα. Ήταν η πρώτη φορά που τραυματίστηκα σε όλη μου την καριέρα. Είναι η πρώτη φορά που ήμουν εκτός μπάσκετ για πάνω από μήνα. Οπότε δεν ξέρω πώς αντιδρά το σώμα μου, πόσο θα κρατήσει. Δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ».

Για το αν νιώθει ότι επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή στη σεζόν: «Η σωστή στιγμή θα ήθελα να ήταν πριν δύο μήνες, να έχω επιστρέψει πριν δύο μήνες. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει την κρίσιμη στιγμή. Είμαστε στην κούρσα για να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είμαστε στη θέση που θέλουμε, αλλά ακόμα είμαστε ζωντανοί. Όσο είμαστε ζωντανοί, πρέπει να πιστεύουμε και να παλεύουμε για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε».

Για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα: «Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο εαυτός μας. Είναι ο μόνος αντίπαλος που μπορεί να μας σταματήσει. Είμαστε ασυνεπείς φέτος, έχουμε πολλά πάνω και πολλά κάτω. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, να παλεύουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να είμαστε η καλύτερη εκδοχή μας. Αν το κάνουμε αυτό, καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να μας σταματήσει».

Για το ποιον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα θεωρεί μεγαλύτερη απειλή: «Την ομάδα τους. Έχουν πραγματικά πολύ καλή ομάδα, είναι μαζί για πολύ καιρό, έχουν εμπειρία. Έχω παίξει εναντίον τους πάρα πολλές φορές, γιατί ήμουν στην Σερβία, και πολλές φορές δεν ήταν οι καλύτεροι παίκτες τους αυτοί που έκαναν τη διαφορά. Πρέπει να προσέχουμε και τους 12 παίκτες τους και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανέναν».

Για τον κόσμο: «Περιμένω να μας δώσουν ώθηση. Αυτό κάνουν όλη τη σεζόν. Αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει απογοητεύσει όλη τη σεζόν, αυτός είναι ο κόσμος. Μας στηρίζουν και πρέπει να τους το ανταποδώσουμε. Πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να δώσουμε το 100%».