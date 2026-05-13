Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 13/5 η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας αλλά επίσης στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Αιγάλεω. Την ίδια στιγμή αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη ενώ προβλήματα θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται από και προς τη Νέα Ιωνία, λόγω των έργων που γίνονται στην Εθνικής Αντιστάσεως.

Παράλληλα, έντονες είναι οι καθυστερήσεις οι οποίες καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας και επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου προς Ηλιούπολη.

Από νωρίς το πρωί είναι αυξημένη και η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από Σύνταγμα, Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο Λιμάνι του Πειραιά και στη Λ. Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.