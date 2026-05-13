Ο Βάσκος προπονητής εξακολούθησε να μην κάνει σαφείς δοκιμές 11άδας για τον Ολυμπιακό αλλα σκέψεις για διαφοροποιήσεις υπάρχουν.

Ο Μεντιλίμπαρ στο 1-1 του αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει με Τζολάκη στο τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο και κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης είχε τους Ροντινέϊ και Ποντένσε και φορ τον Ελ Καμπί.

Στην περίσταση του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το απόγευμα της Τετάρτης παρότι για άλλη μία φορά δοκιμές δεν υπήρξαν από την πλευρά του προπονητικού επιτελείο του Ολυμπιακού εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγών.

Ως προς την άμυνα υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει αλλαγή για τον δεξιό ή τον αριστερό μπακ (με Ροντινέϊ αντί Κοστίνια και Ορτέγα αντί του Μπρούνο). Σχετικά με τον αγώνα υπάρχει η υποψιότητα του Μουζακίτη και να ξεκινήσει έτσι ο Έσε ως εξάρι.

Αναγκαστικά ο Ζέλσον θα πάρει την θέση του τραυματία Ποντένσε στην θέση του ενός εκ των δύο εξτρέμ. Υπάρχει και το… παράθυρο να μην χριστεί βασικός ο Ελ Καμπί αλλά ο Ταρέμι. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές πιθανότητες για αυτό αλλά υπάρχει ως πιθανότητα.