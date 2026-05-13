Δικογραφία σε βάρος ενός 23χρονου και μίας 28χρονης από την Κρήτη (σ.σ. είναι αδέλφια) σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, για απειλή και εξύβριση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Σεπτέμβριο του 2025 απέστειλαν e-mail με αποδέκτη τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, τον οποίον εξύβριζαν χυδαία και απειλούσαν για το θέμα των επιδοτήσεων για τα αιγοπρόβατα.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι το e-mail είχε αποσταλεί από ηλεκτρονικό λογαριασμό των δύο αδελφών από την Κρήτη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και εστάλη στη Δικαιοσύνη.