Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από το Italian Open κάνει τον γύρο των social media, με πρωταγωνιστές μερικούς από τους πιο γνωστούς τενίστες του τουρνουά και μία καλοστημένη φάρσα γύρω από ένα «ανεκτίμητο» ρωμαϊκό βάζο. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η αντίδραση του οποίου έγινε αμέσως viral.

Η διοργάνωση έστησε μια κρυφή κάμερα παρουσιάζοντας στους αθλητές ένα υποτιθέμενο αρχαιολογικό εύρημα, ένα βάζο που -σύμφωνα με την ιστορία της φάρσας- προερχόταν από τον 3ο αιώνα π.Χ. και είχε τεράστια οικονομική και ιστορική αξία.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Βρετανίδα τενίστρια Κέιτι Μπούλτερ φαίνεται να προκαλεί «κατά λάθος» την πτώση του αντικειμένου, με αποτέλεσμα αυτό να διαλυθεί μπροστά στα μάτια των παρευρισκομένων.

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία του βίντεο, με τίτλο «The Greek and the Roman Vase», ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλησιάζει για να δει από κοντά το βάζο λίγα δευτερόλεπτα πριν αυτό «σπάσει». Γυρίζει και κοιτάζει έντρομος, πιστεύοντας ότι ίσως ευθύνεται για το «σπάσιμο» του βάζου, ενώ οι τριγύρω αντιδράσεις κάνουν τη φάρσα ακόμη πιο πειστική.